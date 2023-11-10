中央大學打造首顆寬頻通訊立方衛星 「珍珠號」將在12日升空

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

太空經濟正夯，中央大學研製台灣首顆寬頻通訊立方衛星「珍珠號」（PEARL），預計在台灣時間11月12日凌晨2點49分於美國加州范登堡太空軍基地，搭乘SpaceX獵鷹九號運載火箭升空，執行為期1年的寬頻通訊實驗與太空環境探測，將有助於台灣在新世代衛星通訊發展。

中央大學表示，「珍珠號」以低軌道Ka頻段傳播實驗（Propagation Experiment using kurz-Above-band Radio in Low earth orbit, 簡稱PEARL）來命名，源自於2020年底經濟部工業局（現為產業發展署）舉辦的衛星通訊地面設備系統整合共識會議。

中央大學提到，會中國內廠商明確表達需要低軌通訊衛星，及早協助地面通訊終端設備的驗證與測試，校方也表達將儘速研製低軌通訊立方衛星，滿足國內廠商進入國際太空產業供應鏈之需求。

中央大學指出，這次的「珍珠號」共有兩台立方衛星，分別是PEARL-1C與PEARL-1H。將使用SpaceX的Transporter 9共乘服務，一同前往距地表520公里高的太陽同步軌道進行對地寬頻通訊與太空科學實驗。

中央大學介紹，兩台立方衛星的體積皆為6U XL，為國內現階段使用最大的立方衛星本體，但功能與架構略有不同。PEARL-1C搭載鐳洋科技與中央大學合作的Ka頻段通訊酬載（Ka-band Communication Payload, KCP）與中央大學自製的第二代小型電離層探測儀（Compact Ionospheric Probe, CIP）。PEARL-1H則搭載創未來科技的通訊酬載（Communication Payload, CPL），具備相控陣列天線。

中央大學說明，「珍珠號」除了讓國內廠商有研製通訊酬載的機會，也藉由這次實驗提升衛星酬載的飛行履歷，讓學校培育衛星系統的實務人才，同時執行多項衛星任務，磨練多顆衛星操作能力。

中央大學表示，這項計畫在教育部高等教育深耕特色領域研究中心計畫與科技集團的經費支持下，得以在短短的兩年內完成。除了國內各主管機關指導加速進程外，其中亦獲得各單位的積極協助下才可順利完成。如衛星與地面通訊鏈路，在工業技術研究院資訊與通訊研究所指導地面設施配置，才順利取得實驗研發專用電信網路執照。並在國家太空中心執行隨機振動測試和姿態決定與控制次系統驗證，有效找出衛星本體的部分瑕疵與設定問題。