容逸燊｜鮑爾偏鷹預料中 台股整理後再上

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股今天微幅的下跌，量能也是不到2500億，主要受到今天凌晨FED主席鮑爾講話偏鷹派，造成美股和亞股都進行拉回。但他的這次談話事實上是可以預期的，因為從上一次記者會過後，市場已自行想像升息循環已經結束了，鮑爾只是把上一次記者會的內容再重新講一次，也讓市場稍微降溫一下，但是看到十年期美國公債的殖利率並沒有大幅度的走高，顯示市場並沒有像之前過度的恐慌。

加上下週美國即將要公佈CPI數據，這將是重要的指標，只要CPI沒有大幅度的增加，聯準會升息升息的機率是非常渺茫，雖然FED不會直接把話說死，但是不升息的動作已經很明顯了，加上11/15拜習會即將登場，中美兩邊元首，在會面之前，對於兩邊互相的經濟制裁，或許會有氣氛比較緩和的狀況，也有助於中東地緣風險的緩解，所以全球股市這禮拜也是呈現大幅度的反彈。

另在美國的AI晶片禁令即刻生效之後，輝達現在傳出針對，要對中國在推出三款新的晶片以符合商務部的規定，分別可能是H20、L20、L2，所以短線AI應該有機會進入築底階段，但是一線AI由於籌碼過於凌亂，所以還需要一些時間震盪整理，但看到散熱、機殼類股，已經都開始逐漸轉強中，AI也確實是明年科技股主要方向，所以資金會慢慢流回到AI族群。

此外，下週三是台指期結算，目前籌碼面仍然是比較傾向於多方。所以，預估股市拉回可能一天到兩天，仍然是在16,500點到16,800點區間震盪。

另外，台灣最重要的變數就是11/20總統候選人要登記參選，目前到底是三組候選人還是四組候選人，情況不明朗，市場上資金都還在觀望，沒有很明顯的進場。

今天在生技的部分，早盤強勢，可是多檔生技也都開高走低漲停板打開，在政治狀況不太明朗的情形下，雖然國際資金是非常的捧場，但是台灣一般投資者，可能還沒有很高的興趣進場買股票，此階段可能要暫時採取區間操作，IC設計、記憶體、手機等需求的復甦應該是的確立的，即將谷底翻揚，投資朋友可多注意電子股在年底消費旺季的表現。

※本資料由啟發投顧分析師容逸燊提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。