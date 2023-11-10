勞資雙方都要及早因應 彰縣辦大型論壇推動淨零轉型不落後

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

各國陸續提出「2050 淨零排放」宣示與行動，為因應此時代趨勢及國家政策目標，彰化縣政府勞工處今天宣布將在11月22日及11月24日舉辦2場次大型論壇活動，並規畫15場職工教育訓練講座，確保淨零轉型推動過程「盡力不遺落任何人」。

在淨零碳排的趨勢下，高碳排、高耗能產業將最直接受到衝擊，不過，目前仍有許多相關產業的勞資雙方對於政府的減碳規畫僅一知半解，絲毫不知道淨零轉型過程中有些就會機會也會跟著消失，日後有可能面臨工作不保的狀況，多數勞資雙方也分不清淨零碳排的責任是落在誰身上。

彰縣府勞工處處長何俊昇指出，為了在2050年達成淨零碳排的目標，政府擬定4個目標，包括能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型，前2項已經從倡議轉到實質執行階段，很多企業為了符合2050的目標，已經如火如荼的轉型，反而在後2項生活轉型、社會轉型，還停留在倡議階段。

他強調，產業轉型對勞工影響最嚴重，可以想像到會有工作因轉型而消失，不過，也可能增加新型態的工作機會，還有就是勞工要順應趨勢，技能就必須提升，因此縣府辦理這次活動，分別在彰師大進德校區、寶山校區辦理2場論壇，以及後面15場宣導會，歡迎大家踴躍參加。

政府目前是否有補助勞工進修研習相關淨零碳排課程的計畫？對此何俊昇表示，現階段仍是以舉辦大型論壇活動及宣導會為主，目前還沒有補助勞工研習相關課程的計畫。

勞工處舉辦的大型論壇活動將邀請產官學界探討淨零公正轉型的趨勢與挑戰，以及產業轉型的契機與策略；同時盤點彰化縣內可能因為淨零公正轉型受到較大影響的產業，由縣府與產業公協會或工會合作，進入廠區與事業單位及員工進行教育訓練課程，介紹淨零轉型對產業和勞工的影響，以及新興工作機會與職能需求等變化。