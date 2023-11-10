桃園設計身障就業輔具「全盤托出」 職務再設計助就業無礙

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為保障身心障礙者就業權益，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署協助身障員工，打造專屬就業輔具，營造友善職場環境。今年分署職務再設計團隊集思廣益，為庇護工場員工小桑製作出符合工作需求的輔具「全盤托出」，鼓勵雇主運用職務再設計資源，減輕身障員工在工作中的阻礙。

現年20歲的小桑目前就職於桃園八德的庇護工場「路得啟智學園附設陪你走一段路生活坊」，負責外場帶位、送收餐及桌邊服務等工作。小桑雙手內收姆肌及屈姆短肌肌腱稍短，導致虎口難以張開至正常角度，且對熱源敏感，容易在端送熱湯時不小心撒出，影響工作效率，使他自信心一再受到挫折。

庇護工場為此申請「職務再設計」服務，經桃竹苗分署職務再設計專案團隊，觀察小桑工作情形後，設計並製作符合他使用的「全盤托出」輔具，改裝原有餐廳托盤，客製化尺寸及U形簍空設計，讓小桑不需觸摸餐碗、餐盤即可送餐至客人桌上，提升工作品質與效率，雇主與小桑對成果讚不絕口，也讓他重拾自信心。

桃竹苗分署長林淑媛表示，勞動部推動「職務再設計」服務可有效協助身心障礙者、中高齡者等服務對象克服工作障礙，提升工作效率、穩定就業，並促進職場平等，服務過程中所提供的諮詢、評估等服務完全免費，且每人每年政府補助最高10萬元。期待有更多企業進用身障者，並善用職務再設計資源，一同營造友善身障者就業環境。

林淑媛提到，運用「職務再設計」改善項目包含改善職場工作環境、工作設備、工作條件、提供就業所需之輔具及調整工作方法，提供在職身障者個別化的改善建議，讓身障者的工作可以更順手，並且相信自己有能力做得到、做得好。

林淑媛說，有意願進用身障者或有定額進用需求的企業單位，以及有諮詢需求的民眾，歡迎上桃竹苗分署網站（https://thmr.wda.gov.tw/）洽詢桃竹苗分署各就業中心及桃竹苗區身心障礙者職業重建服務資源中心（03-524-4481），或職務再設計專案單位（03-522-7570），職務再設計專員將提供客製化評估服務。