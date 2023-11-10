預算僵局無解 美聯邦政府月中再臨關門危機

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美國國會9月30日趕在政府關門前最後一刻通過臨時撥款法案，支應政府運作45天。如今離這筆應急款項到期只剩8天，國會預算僵局仍毫無進展，聯邦政府再次做好關門準備。

紐約時報與華盛頓郵報指出，由於共和黨內極右派為逼拜登政府削減開支，已揚言對任何避免政府關門的權宜法案杯葛到底，白宮管理及預算局（OMB）今天要相關聯邦機構做好因應今年第2次面臨關門的準備，應對11月17日屆時恐數百萬公僕得無薪工作或放無薪假。

華郵指出，這凸顯美國國會對立情勢日益嚴峻，自不到兩個月前暫解政府關門危機以來，國會的預算僵局幾乎沒有任何進展。

讓局面更形複雜的是一小群對黨內影響力極強的極右派眾議院共和黨人拒絕任何短期撥款協議，除非達成大幅預算削減，而大砍預算是民主黨人無法接受的事。前次共和黨籍眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）因讓短期撥款法案通過而遭罷免，讓共和黨內遭極右派挾持的情況更嚴重。

若聯邦政府得被迫關門，除重要的基礎運作外，大多數聯邦醫療保健、教育、科學、研究和勞工計畫都會陷入困境或停擺，為美國家庭和經濟帶來困擾。

大約200萬聯邦機構雇員的薪資將中斷，而其中一些人得被迫無薪上班，包括機場的行李查驗人員，全美130 萬名現役軍人也必須繼續留守崗位，等到國會通過預算再補領欠薪。