潘功勝：居家改善性住房需求大 可支撐房地產長期穩定發展

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房地產金融新政成效如何？潘功勝稱，今年8月大陸把存量房的貸款利率調降下來，讓商業銀行和借款人之間相互協商，調降幅度平均大概是0.8個百分點。算了一下，5000萬戶家庭，大概1.5億人，每年家庭節省的利息支出，大概是1700億。

這項政策很好，一個是給老百姓減輕了利息的負擔，也不用提前去還款，是金融為民最具體的體現。

房地產金融風險高嗎？潘功勝說：同時，大陸密切關注一些領域的金融風險。總體看，房地產金融風險可控。長期看，居民家庭改善性住房需求較大，可以為房地產市場和行業長期穩定發展提供支撐。

地方債務風險可控嗎？潘功勝強調，中國政府的債務水準，尤其是中央政府的債務，在國際上是比較低的。經濟發達的一些地區，地方政府的債務規模是大的，但是這些地方經濟的體量大、增長速度好，沒有那麼大的風險水準。一些省分的債務規模，有一定的債務風險，中央也高度重視。地方政府要負起主體責任，要盡一切努力，減少債務的規模。

嚴格地控制對於新增專案的融資，在此基礎上，中央給予必要的一些政策支持。大陸央行引導和鼓勵金融機構和地方政府協商，比如說是不是可以適當降一些利息，是不是可以調整一下期限的結構。

還有融資平台進行市場化轉型，大家共同努力，有信心有能力能處理好。