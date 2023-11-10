日內瓦鐘表大賞 AP成大贏家、伯爵奪雙獎 寶格麗珠寶表常勝軍

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日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Geneve，簡稱GPHG）周四公布獎名單，最大獎「金指針獎」由愛彼表（Audemars Piguet）的Code 11.59 Ultra-Complication Universelle RD#4超複雜腕表獲得，伯爵（PIAGET）也表現不俗，拿下最佳女表和最佳工藝腕表兩個獎項，至於默默耕耘的獨立製表品牌也不乏所愛，有超過一半的獎項被獨立製表品牌拿走。

從GPHG公布的得獎名單不難發現，今年的評審特別偏愛勇於創新、致力研發的腕表作品，其中最具代表性的莫過於拿下最大獎的愛彼表Code 11.59超複雜Universelle RD#4腕表，擁有令人讚嘆的40種功能，其中包括了23種複雜功能，包括大小自鳴、三問報時、萬年曆、月相、追針飛返計時碼表和飛行陀飛輪，耗時7年打造，是愛彼表史上最複雜的腕表，它讓愛彼表跳脫只有皇家橡樹腕表的既定印象，是品牌勇於創新、不願拘泥窠臼的代表作品，此次獲獎具有劃時代的意義。

伯爵奪得兩項大獎，分別是奪下最佳女表的Hidden Treasures珠寶表，以綠松石表盤掩藏在宮廷式雕刻K金表殼的意象詮釋藏寶之美，不規則的表盤設計充滿隱喻，令人驚喜，以及拿下最佳工藝表獎項的Altiplano Metiers d’Art-Undulata珠寶表，在表盤上融入木片、麥稈與皮革鑲嵌工藝，流線形曲線十分唯美浪漫。

寶格麗珠寶表向來是日內瓦鐘錶大賞的常勝軍，今年也不例外，再度以Serpenti Cleopatra手鐲表拿下最佳珠寶表，手鐲以托帕石、碧璽、坦桑石等各種菱形切割彩色寶石勾勒靈蛇鱗片，風格高貴優雅。

DIOR Grand Soir次採用自動機械機芯打造Grand Soir Automate Etoile de Monsieur Dior珠寶表，一舉拿下最佳複雜女表獎，設計靈感源迪奧先生在巴黎街頭漫步時，在地上發現了一顆象徵幸運的「星星」，自此引領他打造自己的時裝品牌，同時也引領Dior腕表開創新局、獲得獎項的肯定。

值得一提的是，繼去年獨立製表嶄露頭角、席捲各大獎項之後，今年獨立製表再度以勇於創新、打破窠臼贏得評審的青睞，包括豪朗時（Hautlence）的Sphere Series 1拿下最佳創新獎，以滾動的球體顯示小時，充滿創意，Voutilainen的World Timer腕表拿下最佳複雜男表獎，同樣令人驚豔。

另拿下最佳機械鐘獎的L’Epee 1839跑車外型Time Fast II Chrome座鐘，以及拿下大膽前衛獎的Maison Alcee「Persee Azur座鐘」，兩件作品的外觀設計完全打破傳統座鐘的窠臼，充滿趣味、令人玩味再三。

★日內瓦鐘表大賞得獎名單： 金指針獎：愛彼表Code 11.59超複雜Universelle RD#4腕表 最佳女表：伯爵Hidden Treasures珠寶表 最佳工藝獎：伯爵Altiplano Metiers d’Art – Undulata珠寶表 最佳複雜功能女表：DIOR Grand Soir Automate Etoile de Monsieur Dior珠寶表 最佳珠寶表：寶格麗Serpenti Cleopatra手鐲表 最佳複雜功能男表：Voutilainen的World Timer腕表 最佳指標獎：雅典Freak one腕表 最佳陀飛輪獎：Laurent Ferrier的Grand Sport Tourbillon Pursuit 最佳日曆和天文表：Bovet 1822 Recital 20 Asterium腕表 最佳計時碼表：Petermann Bedat的Chronographe Rattrapante腕表 最佳運動表：帝舵Pelagos 39腕表 小指針獎：Christopher Ward London的C1 Bel Canto腕表 挑戰獎：Raymond Weil的Millesime automatic small seconds腕表 最佳創新獎：豪朗時的Sphere Series 1腕表 最佳機械座鐘：L’Epee 1839跑車外型Time Fast II Chrome座鐘 最佳精準時計獎：Ferdinand Berthoud的 Chronometre FB 3SPC腕表 無畏獎：Maison Alcee的Persee Azur座鐘 啟發獎：Simon Brette的Chronometre Artisans腕表 評審團特別獎：製表師Svend Andersen與Vincent Calabre