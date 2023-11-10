Coldplay雙11高雄開唱 「城市嶼浪市集」集80攤車邀民聽團、吃美食

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英國搖滾天團Coldplay酷玩樂團將於11日、12日在高雄國家體育場開唱，為了讓各地粉絲充分感受高雄美食及港都文化魅力，高市府青年局於雙11周末在高雄流行音樂中心海風廣場盛大舉辦「城市嶼浪市集」，活動除了有80家人氣攤車，還有「怕胖團」、「芒果醬Mango Jump」等10組人氣樂團接力表演。

高市府青年局長張以理表示，「城市嶼浪市集」是青年局六都首創的攤車輔導計畫一環，這次市集特別舉辦攤車競賽，鼓勵青創攤車以「山、海、港都」以及「海味」等元素，發揮創意推出市集限定商品競賽，讓攤車主不只比拚人氣與創意，還可藉由競賽獲獎提升品牌能見度，並與外縣市攤車交流，拓展品牌市場。

「小旅行手作甜點」青年攤車負責人洪于琇表示，青年局的輔導課程對他們實質幫助很大，尤其是攤車設計和擺設部份，讓他們從中得到不同的靈感，改善原本不足的地方。而這次特別推出市集限定、超美寧靜藍海的「述古木耳飲」負責人王鉦皓也認為，課程對未來經營品牌會有更好的收穫和發展。

青年局指出，這次城市嶼浪市集特別邀請80家人氣攤車匯聚高流海風廣場，包括「樹sugoeat泡芙」、「Her呷雞蛋糕」、「吉米鹿鹿．經典英式奶茶」、「迷路麋鹿糖藝鋪」等均會到場與大家相見歡。民眾除了逛市集大啖美食，還可以聽團嗨一波，人氣樂團「怕胖團」、「芒果醬Mango Jump」等10樂團將在活動2天接力表演。