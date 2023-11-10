《其他電》帆宣南科三期新廠動土 拚明年底完工

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【時報記者林資傑台北報導】廠務工程及設備大廠帆宣(6196)因應未來業務需求，規畫斥資19.28億元，於南科三期打造結合AI人工智慧、永續減碳及綠建築概念的全新智慧廠房，新廠於9日正式動土，預計將在2024年底完工，未來將投入國際重要客戶的設備製造及研發。

帆宣前三季合併營收410.57億元、年增14.9％，創同期新高。營業利益18.77億元、年減8.18％，仍創同期次高。歸屬母公司稅後淨利18.5億元、年增9.81％，每股盈餘9.42元，雙創同期新高。不過，毛利率9.61％、營益率4.57％，分為近12年、近4年同期低。

帆宣10月自結合併營收45.91億元，月減6.59％、年減0.77％，仍創同期次高。累計前10月合併營收456.49億元、年增達13.1％，續創同期新高。展望後市，帆宣大客戶建廠進度及代工訂單需求穩定，在景氣狀況不明、比較基期較高下，保守預期今明2年營運將持穩。

帆宣已在頭份、湖口及台南設有生產工廠，以台南共4座為主要基地。為因應美系客戶需求，帆宣10月初租下南科三期約9075坪土地，董事會1日通過預計斥資19.28億元興建新廠，主要擴充顯示器零組件代工產能，預期明年底完工投產，增添2025年營運動能。

帆宣表示，集團專精於半導體設備設計製造與整合，協助客戶達成先進製程研發和量產目標，團隊不斷在科技上尋求創新突破，吸引許多優秀人才加入。由於現有廠房空間因應未來業務需求已不敷使用，對此規畫在南科三期打造全新智慧廠房，成為第一個進駐廠商。

帆宣表示，南科三期新廠將是集團最大廠房，設計結合綠色環保節能減碳概念，綠化率110.84％，預計年固碳量10104.82kg，讓員工在工作場域中能有寬闊綠色視野，保持清晰思維突破工作挑戰，在環保永續節能的新概念下，新廠將為南科三期指標性的綠色廠房。