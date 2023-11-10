光隆前三季稅後純益5.63億元 年減30.5％ EPS 3.86元

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客戶端下單保守，戶外機能及休閒產品出貨減少，戶外機能服廠光隆（8916）公布今年前三季稅後純益5.63億元，年減30.5％，每股稅後純益EPS 3.86元。光隆指出，仍看好成衣未來發展，除新產線持續擴增外，明年預計再引進三至五個新品牌客戶，為明、後年的營運增添成長動能。

光隆也公布10月營收4.79億元，比上月減少29.6％，也比去年減少47.3％，累計前10月合併營收68.78億元，年減24.1％。

光隆指出，今年合併毛利率未受營收減少的影響，反而在產品組合優化及羽絨、家紡獲利率回溫的助力下，無論單季或累計的表現，均優於去年，持續上揚。

業外部份，受惠美元走強，匯兌利益前3季已挹注1.13億元，貢獻每股純益約0.78元。

積極轉型成衣生產有成；光隆指出，成衣今年前3季營收39.34億元，雖比去年減少13.2％，但營收比重則持續上升並突破60％。

就成衣價量結構來看，今年呈現的是價升量減，在出貨平均單價來看，無論戶外機能產品或休閒產品，上漲幅度均達10％以上，而出貨量減少是今年成衣營收衰退主因，戶外機能產品約減少17％，而休閒產品減少幅度較大，達34％，除了去年有因疫情遞延出貨而拉高基期外，另一因素是客戶端下單保守，主要是對通膨影響消費力的疑慮所做的預防性反應。

在產品結構方面，主力的戶外機能產品比重，仍持續上升，已達66％，比去年提升5個百分點。