Joeman在股市賺進人生第一桶金 涉毒曝家裡僅兩房間

Joeman財產全台前1％涉毒 「家裡僅2房間」遭酸：這才是人設崩壞點

【中時新聞網之房產網 蔡曉婷】知名Youtuber Joeman（本名：翁雋明）日前捲入呼麻風波，他親上火線發影片道歉，並表示願意接受各界批評。過去被稱為Youtube界天花板、形象清新的他被不少網友指人設崩壞，但另有網紅表示，Joeman過去自曝資產擠進「全台灣前1%」，常開箱豪宅，但新聞爆出家裡只有兩個房間，才是真正人設崩壞之處。

Joeman本月6日驚傳涉毒，據知新北市刑大接獲線報，發現Joeman、蕾菈與丈夫湯宇疑似涉吸食大麻毒品，蒐證後向新北檢報請指揮，兵分多路在Joeman新莊住處搜出大麻，有報導指出，Joeman當下僅穿內褲，且住的房子似乎也不是豪宅，只是兩房格局常見的房間。

對此，另一名波蘭籍網紅「斯坦-波蘭ê台灣囝仔」截圖表示，Joeman人設崩壞的點不是持有大麻，「重點是某人的房子居然只有兩個房間，這才是人設崩壞的點」，引來粉絲回應：「可能不只一間？」、「開箱豪宅就一定要住豪宅？這邏輯是？」、「他住新莊一般大小房子的事其實平常有看他影片的人就會知道，所以對於他的觀眾來說應該是不算人設崩壞」、「Joeman在某支影片有說：剛出社會時媽媽要他把錢存在房子裡，所以咬牙在新莊買了兩房，剛搬進去還家徒四壁。可能是這間吧？」。

而Joeman畢業於交通大學工程學系，過去當過業務、產品經理，原本計畫要在35歲時退休，27歲轉行當Youtuber受歡迎而大紅，他曾透露除了拍影片的分潤、業配收入，真正重要的理財方法是投資股票，讓他在2017年就賺進第一個1000萬，據2014年財政部個人資產登錄資料，Joeman的資產可以排進台灣的前1%，但他也強調投資也曾狂跌賠錢，且自己的財力只算是邊緣，要再往前很難，依照比例粗估，全台灣還有2萬多人比他更有錢。

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