緯育TibaMe 榮獲 HolonIQ 「Taiwan EdTech 50」肯定

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2023年《HolonIQ》「Taiwan EdTech 50」今日於臺北世貿一館舉行頒獎典禮，緯育TibaMe以變動新常態下的「工作技能重塑」及各階段的人才賦能服務，獲得WORKFORCE & SKILLS殊榮。緯育TibaMe副總經理黃永鑫表示，緯育TibaMe秉持「教育可以改變未來，科技可以創造改變」願景，成功打造個人、企業與社會人才賦能的永續生態圈，成為台灣教育科技的領導品牌。

AI科技爆發式成長，「加速人才轉型」是企業面臨的一大挑戰，企業運營模式和人才需求已不同以往，競爭也更加激烈。未來至少40%以上的工作者，需要花 6 個月的時間重新學習工作技能 (Reskill & Upskill) ，多元學習已成為提升職場競爭力和創新能力必要條件！

緯育於2015年成立，為緯創集團子公司，旗下兩個品牌提供全方位培訓與人才賦能解決方案 ：

■緯育TibaMe：目前已服務逾30萬會員，提供影音、直播、實體、學程等混成式多元跨域課程，以AI智能雲端學習平台，結合科技提升學習有效性。此外，提供IT跨域人才完整培訓，迄今已協助超過8,000位IT人才媒合就業，合作逾1,500家企業徵才。

■緯育TibaMe for Business：自行開發雲端培訓平台供企業使用，降低辦訓成本，協助企業擴大培訓規模，讓學習數據回饋更即時。同時結合各領域專業師資，依企業培訓目標規劃專屬人才發展地圖，提供多元化實務導向訓練課程，滿足企業跨場域培訓需求，目前有超過2,700家企業派訓，協助300家企業導入顧問式培訓的一站式服務，致力企業人才永續。

緯育TibaMe提供各階段的人才賦能服務，從在學階段的產業技能學習與企業實習、待業轉職階段的技能提升(Up-skill)、到企業求才階段的跨域培訓(Re-skill)、最後是就業媒合後的企業人才培育(Talent+)，並將三大服務資源-課程、教室、平台全面整合，串聯個人、講師、企業、政府與法人單位，共同打造人才永續生態圈。