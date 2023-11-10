IC設計續攻 這檔生技股「高割」 攻漲停後反向重挫逾4％

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台股今（10日）開低走低，電金傳同步疲軟，大盤失守16,700關卡及5日線，加權股價指數收市跌62.98點，跌幅0.38％，收報16,682.67點，成交量2,302.37億元，日K線止步連七紅，周線連二紅。

權值股台積電平盤作收，聯發科、鴻海、聯電同步下挫，其中聯發科大跌2.32％，台達電、南亞、台塑表現同樣疲弱。

千金股普遍走跌，材料-KY大跌4.66％，失守千元大關，跌出千金股俱樂部，M31昨日強攻，今日遭空方狙擊，重挫逾半根跌停，千金股之路顛簸，此外，旭隼也跌逾2％。祥碩、緯穎逆勢上揚，分別上漲2.20％、1.40％。

半導體、IC設計方面，金麗科大漲8.19％，安國、沛亨聯袂漲逾3％，點晶、矽統、普誠、穩懋、點序、旺矽、欣銓、合晶同步上漲1％以上。

AI族群跌多，僅勤誠、健策、緯穎漲勢明顯，智原、廣達、研揚、廣明均連袂走跌逾2％。

觀光股方面，寒舍、新天地同步亮燈漲停，五福也大漲9.54％，距離漲停僅一步之遙，富野也拉出半根漲停，其餘包括易飛網、力麗店、洛碁、天蔥均同步漲逾3％。

生技股方面漲跌不一，福永生技強攻漲停，濟生、皇將漲幅超過4％。基亞、安克、藥華藥重挫約7～9％，而合一、中天、鑽石早盤一度攻上漲停，惟後續遭遇獲利了解賣壓，中天、鑽石終場漲勢明顯收斂，而合一則出現戲劇性翻轉，打開漲停後反向大跌4.33％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計寒舍、新天地、擎邦、久陽共10檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電子零組件類股及鋼鐵類股表現亮眼，漲幅分別為0.17％、0.14％，電通類股、汽車類股表現疲軟，下挫1.35％、1.34％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾7％共10檔，其中5檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為富世達（6805）、寒舍（2739）、新天地（8940）、志聖（2467）、南寶（4766）、金橋（6133）、力山（1515）、弘憶股（3312）、精元（2387）、中磊（5388）。

上市跌幅逾5％共13檔，3檔跌停股，收盤跌幅前十名依序為力達-KY（4552）、達邁（3645）、聯德（3308）、合機（1618）、必應（6625）、易華電（6552）、峰源-KY（6807）、工信（5521）、名軒（1442）、同欣電（6271）。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、矽統（2363）、華通（2313）、華泰（2329）、長榮航（2618）、廣達（2382）、中信金（2891）、金像電（2368）、鑽石投資（6901）、技嘉（2376）。

上櫃漲幅逾7％共11檔，5檔亮燈漲停，收盤漲幅前十名依序為擎邦（6122）、久陽（5011）、雙喜（5516）、福永生技（4183）、雷笛克光學（5230）、五福（2745）、金麗科（3228）、尚茂（8291）、寶碩（5210）、天方能源（3073）。

上櫃跌幅逾6％共10檔，1檔跌停股，收盤跌幅前十名依序為科嶠（4542）、創威（6530）、合邦（6103）、基亞（3176）、安克（4188）、新零售（3085）、藥華藥（6446）、康和證（6016）、鉅明（8928）、宏碩系統（6895）。

上櫃成交量前10名個股依序為中天（4128）、合一（4743）、協易機（4533）、擎邦（6122）、富喬（1815）、榮群（8034）、兆利（3548）、聯合（4129）、宏捷科（8086）、良維（6290）。