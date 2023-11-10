水費催繳簡訊也有詐？ 北水處曝「關鍵辨別點」疾呼要小心

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近年詐騙形式多變，最近更出現水費催繳詐騙簡訊，為以防有用戶中招，台北自來水事業處今(10)日強調，水費催繳的詐騙簡訊內容千變萬化，通常多以欠費、退費等名義，誘導用戶點選連結，提醒用戶應小心留意，不要輕信任何來路不明的簡訊，確保個人資訊和財務的安全。

自來水處表示，近來有許多用戶反映收到水費催繳簡訊，要求用戶儘速繳納水費，但這些簡訊多以催繳水費名義發送通知，實際上均為詐騙集團隨機發送、試圖誘導，請用戶切勿上當。

北水處指出，特別提醒用戶一些辨別重點，包括「確認發件人代表號」，北水處的正式水費簡訊通知僅會使用官方代表號碼0961591999、0911511999、0974251999和0906511999」；「謹慎點擊連結」，請小心提防簡訊中的可疑連結，謹慎確認後再點擊，以免洩漏您的個人資訊或遭受金錢損失；「查詢或電洽客服確認水費」，若對水費狀況有疑慮，可前往北水處官網（[連結]）輸入水號查詢，或撥打24小時客服電話87335678，客服人員將為您提供正確的資訊與專業協助。

北水處強調，收到可疑簡訊應保持警覺，不輕易提供個人訊息給任何未經核實的來源，若不慎點擊了詐騙連結，請立即撥打165專線報案，而用戶有任何疑問，可至北水處官網、智能客服，或撥打24小時客服專線了解防範簡訊詐騙宣導。