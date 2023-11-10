《半導體》3奈米需求旺 台積電10月營收月增34.8%飆新高

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)受惠3奈米需求強勁，2023年10月自結合併營收2432.03億元，較9月1804.3億元跳增達34.8％、較去年同期2102.65億元躍升15.7％，一舉刷新歷史新高。累計前10月合併營收1.77兆元，較去年同期1.84兆元減少3.74％，仍續創同期次高。

台積電先前法說時指出，雖然半導體產業庫存調整持續，但受惠3奈米需求持續強勁成長、可望減緩對台積電影響，帶動第四季營收持續回升。同時，PC及智慧手機終端需求已見趨穩跡象，預期庫存水位可望在年底達到更健康水準，看好明年營運可望恢復健康成長。

台積電預期，第四季合併營收將介於188～196億美元，季增8.8～13.4％、年減1.7～5.7％，毛利率降至51.5～53.5％、營益率則降至38～40％。以中位數推算，第四季合併營收6144億元，季增12.4％、年減1.8％。毛利率52.5％、營益率39％，分為近2年、近4年低點。

台積電法說未更新今年營收展望，以第四季財測展望推算，全年美元營收估落於684.74～692.74億美元、年減8.7～9.8％，符合前次年減約10％預期。財務長暨發言人黃仁昭表示，若排除匯率因素影響，仍預期長期毛利率達53％目標應可達成。

台積電法說釋出正向訊息，認為2024年營運將恢復健康成長，多家外資同聲認為台積電第三季財報及未來展望優於預期，維持「買進」或「優於大盤」評等，目標價區間則自650～699.66元調升至650～725.43元。