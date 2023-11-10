數位發展部「數位永續 X 資安韌性」moda主題館吸睛

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為推廣大眾掌握數位科技創新應用情境，並創造全民有感體驗，延續數位發展部於臺灣資訊科技的匯聚領航與想像：「部級沙盒，先行體驗」的精神，11月9日再次登場「台北資訊月」，由數位產業署、國家資通安全研究院共同策劃、財團法人資訊工業策進會共同執行，打造數位發展部「數位永續 X 資安韌性」moda主題館，由數位發展部唐鳳部長、數位產業署呂正華署長、國家資通安全研究院何全德院長領軍，匯聚臺灣數位發展與資安防禦等最新成果，期盼藉此提升民眾對數位科技創新應用情境的理解與體驗，進而達到「全民數位韌性」的核心理念。

延續去(2022)年多元、共創的「大樹據」為根基，呼應今(2023)年資訊月主題，號召全民參與，深入探勘、共同徜徉進臺灣資訊科技展現出的新數位山海景闊，航入全球數位時代。由數位產業署提供全民體驗各式跨域高互動的數位互動創造出的「五感之山」，感受新興科技帶來的內容產製生態，與體驗數位創新技術及應用創建的共生群林；其由能火動畫、NEC、HTC、玩美移動、實境共創、光禾感知、星球科技、優必達、夢想動畫、臺灣虛擬網紅協會、藝途、欣時代等業者，分別結合最新科技(如：AR/VR、生成式AI、沉浸式內容、數位雙生、虛擬製作等)，展現首創研發成果；而在「原創瀑布」專區，提供民眾探索完新興數位新秀帶來的原創內容，由獲「獨立遊戲開發獎勵暨產品化加值計畫」的熊骨、玩猴、大頑、鍵盤自耕農等團隊展現數位創意作品 以及充滿臺灣文化創意內容的岳漢科技「打鬼1、2」、大宇資訊「女鬼橋二 釋魂路」等參與，共同行銷數位創新科技，賦能各行各業運用展現科技加值應用，並展現臺灣在地數位內容原創開發能量，活絡新創自製研發、共創氛圍，厚植產業新一代創新創業發展。

此外，亦透過國家資通安全研究院攜手臺灣資安產業先鋒，以「人才培育海灣」為始，介紹守護臺灣的資安角色及深化資安人才培育，以「資安素養浪潮」為題，帶領全民認識日常生活中的資安威脅，學習如何識別和預防詐騙，打造「深邃無垠」之洋，提供全民探索企業資安防護及體現全民資安意識的重要性，共同預見臺灣資安職能培育的藍圖；其參與企業包括：台灣思科系統、Google Cloud、奧義智慧科技、七維思、台灣微軟、伊雲谷數位科技、捷飛科技及教育部資安人才培育計畫、臺灣數位外交協會等；期望在這塊土地上生活的人們，都能夠成為資安守護者，一起達成全民資安韌性的願景。

唐部長致詞時特別表示，希望透過資訊月的主題展示，鼓勵更多領域導入數位科技，邀請全民共同參與數位部大沙盒，在政府與民間共同的努力下，一起探索永續發展的數位轉型和創新。在接下來的展期，於「數位永續X資安韌性」主題館主舞台區辦理系列活動。