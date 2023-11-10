遭告性別歧視 這位美國影星公司需賠前員工4,100萬

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美國老牌影星勞勃狄尼洛的製作公司前員工提告，稱她被迫為勞勃狄尼洛做「典型女性」的工作，陪審團今天裁定製作公司存有性別歧視行為，須賠償126萬美元。

勞勃狄尼洛（Robert De Niro）的製作公司Canal Productions被要求支付126萬美元（新台幣4,100萬元）給提告的前員工羅賓森（Graham Chase Robinson）。羅賓森稱，即便在該公司晉升到高階職位，勞勃狄尼洛仍會要求她做洗床單、到他的公寓吸塵、籌辦晚會等工作。

法新社報導，羅賓森指控勞勃狄尼洛對她有不必要的身體接觸，並做出帶有性意味的評論。羅賓森還聲稱勞勃狄尼洛拒絕為她寫推薦信，也不肯支付遣散費。

至於Canal Productions對羅賓森提起的訴訟，則是遭陪審團駁回。

Canal Productions指控羅賓森用公司的信用卡刷數十萬美元用在個人開支，還將數百萬飛行里程挪供她自己使用，並在上班時間「狂看Netflix的節目」。

羅賓森的律師桑福德（David Sanford）透過聲明告訴法新社：「我們很高興看到陪審團瞭解我們所見的情況，並在羅賓森控告Canal Productions的案子上，做出對她有利的判決。」

「羅賓森不僅在她告Canal Productions的案子上獲勝，且陪審團認為勞勃狄尼洛對她的指控毫無根據，這完全證明了羅賓森的清白。」

勞勃狄尼洛並未出席今天的聽證會，他個人並未被認定要承擔法律責任。

在為期兩週審判的初期，勞勃狄尼洛曾作證指羅賓森所稱是「無稽之談」。

陪審團大約花了5個小時，才做出裁決。