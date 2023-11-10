玉山攜手林業及自然保育署 守護臺灣美麗海岸線

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為避免臺灣美麗海岸不斷遭受侵蝕破壞，玉山攜手農業部林業及自然保育署推動「一生一樹，玉山植樹」造林計畫，本次植樹行動選定在新北市石門區海岸保安林，今(10)日由玉山銀行法金執行長柯尊仁帶領逾40位玉山志工共襄盛舉，透過親手種下防風樹苗，提升海岸林韌性，為海岸生態環境永續發展盡一份心力。

玉山金控表示，臺灣四面環海，海岸線全長約1,200公里，由於沿海地區常受季風及颱風的嚴重侵襲，本次於新北市石門區栽植6,000餘株耐旱、耐風的草海桐、黃槿、林投等海岸樹種，將有助於調節氣溫、抑制飛沙、減緩海岸侵蝕、改善海岸線的生態環境及增加物種多樣性。

林業及自然保育署宜蘭分署分署長蕭崇仁表示，感謝玉山金控長期響應植樹造林，共同致力保護我們寶貴的海岸環境。本次認養位於新北市石門區的海岸保安林，部分林地因颱風破壞而裸露形成空隙，將新設防風籬並於空隙地密植原生灌、喬木等，並加強後續撫育以維持景觀及健全防風林帶。

玉山自2008年起推動「一生一樹，玉山植樹」專案，已累積栽種逾6萬株臺灣原生種樹苗，除攜手中興大學新化林場，2019年起更與林業及自然保育署合作，共同推動國有林及海岸林計畫，5年來造林面積達32.4公頃，遍及大臺北、宜蘭地區之水源涵養保安林及北海岸防風保安林。

此外，玉山也長期關注氣候變遷及生物多樣性議題，以實際行動落實各項聯合國永續發展目標，包括主動加入TNFD工作小組，支持海龜、臺灣黑熊、北極熊、蝴蝶等瀕危物種保育，舉辦「美麗臺灣，Smile玉山」淨灘及店週清掃活動，響應Earth Hour地球一小時行動等，同時也結合金融本業，持續提供顧客零碳信用卡、環保綠建築房貸、綠色授信、綠色債券等多元金融產品及服務，為永續的社會及環境開創美好的未來。