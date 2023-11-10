經濟部發表《2023商業服務業年鑑》六大構面掌握前瞻商機

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經濟部10日發表《2023商業服務業年鑑》，今年度年鑑以「生成式AI與新經貿環境下之服務業永續發展」為主軸，除更新商業服務業相關政策及國內外重要數據資料外，亦邀請專家分別從ESG永續經營、人工智慧應用、人力轉型策略、服務貿易協定動態、企業海外布局對策、服務創新模式等六大構面深入探究，輔以國內外知名案例，讓讀者快速掌握國內外商業服務業的前瞻商機，做為企業邁向永續經營的參考。

商業發展署署長蘇文玲表示，《2023商業服務業年鑑》可閱讀性更高了，加入更多簡易圖表，讓閱讀者更容易抓到重點。蘇文玲署長分析，2022年我國由服務業所創造的產值逾新臺幣13兆元，佔GDP約61%；服務業就業人口超過680萬人，也占我國總就業人數約近60%，可知服務業扮演我國經濟發展及穩定就業的重要角色。

商研院董事長許添財出席新書發表會時表示，商業服務業對台灣經濟發展相當重要，這兩年也發現商業服務業家數成長很快，但平均規模卻縮小，以去年為例，總家數增加13%，這也是為何商業服務業面臨缺工問題，他也鼓勵商業服務業快速數位轉型，未來有機會領航製造業。

《2023商業服務業年鑑》召集人台灣大學國際企業學系教授陳厚銘說明，今年度年鑑有三大創新，一，基礎篇增加了儀表板，透過關鍵數字提供讀者參考商業服務的趨勢轉變。二、在專題篇的每一篇文章都有請專家撰寫評論，提供企業界因應之道。三、在附錄部分，記載了商業服務業的大世紀，讓讀者了解到台灣商業服務業的演變歷程。

當前全球經貿環境發展多變，各國致力提升經濟韌性與加強產業創新；我國在內需消費動能依然強勁，民間消費實質成長率今(2023)年第2季逾12%，服務消費擴增為最主要帶動經濟成長的力量。隨著疫後民眾消費習慣改變，企業必須突破傳統經營模式，朝向智慧化轉型發展；同時面對全球氣候變遷挑戰和環保意識抬頭，政府設定「2050淨零排放」目標，ESG已成為評估企業永續經營與風險管理能力的指標，企業應提早規劃並落實各項行動，需將永續概念融入經營思維中，以因應市場的需求與變化。

蘇文玲署長接著說明，我國服務業產值逐年增加，零售、餐飲等在疫後成長快速，面對服務業成長趨勢，政府更重視提供服務業發展需求。經濟部於9月26日組改，將商業司改制為商業發展署，將以推升商業服務業發展及優化公司治理環境2大願景主軸，除加強優化公司治理環境外，更需加強對服務業全面的輔導，包括推動服務業智慧化與低碳化雙軸轉型，提升商業服務業軟實力與科技力，活絡內需與海外市場，驅動我國商業服務業永續發展與成長。

今日新書發表記者會現場除了由執行單位從數據及趨勢等各面向提供我國目前商業服務業的發展動態之外，並邀請到104人力銀行集團吳麗雪策略長、中華經濟研究院WTO及RTA中心顏慧欣副研究員兼資深副執行長等專家，分別就服務業運用中高齡人力策略、服務貿易協定對商業服務業的機會與挑戰等二個議題為分享，相關商業服務業的前瞻議題及專家的研究成果都已淬煉精華於《2023商業服務業年鑑》中，即日起提供給各界賢達選購參考。