FANG＋尖牙指數明年預估獲利逐季攀升 帶旺這檔ETF

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科技巨頭反映AI趨勢成為最大受惠者，營運展望樂觀，根據市場統計數據，FANG＋尖牙指數預估每股盈餘（EPS）獲得上修，且明年預期逐季攀升，顯示高成長潛力依舊貫穿明年一整年，基本面佳可望成為追蹤該指數的統一FANG＋ETF（00757）延續火熱動能的多頭火種。

AI浪潮爆發性成長，據統計，FANG＋指數的預估EPS維持逐季成長，從2023年第二季的每股2.24美元穩步攀升，明年第二季可望突破3美元，到明年第四季則上看3.33美元。

短短兩個月，FANG＋指數獲利大舉上修，2023年第二季EPS預估值從原本的1.65美元，拉高到2.24美元，增幅35.7％；原本明年第四季的預估值僅2.24美元，也大幅上修至3.33美元，增幅達48.7％，EPS的加速成長，可望成為科技巨頭未來表現的最佳後盾。

FANG＋指數今年以來漲幅超過七成、達76.6％，明年基本面依舊暢旺。統一FANG＋ ETF（00757）基金經理人林良一表示，科技巨頭作為AI的主要玩家，坐擁龐大且穩定的現金流。短線上有回檔機會皆可伺機進場布局，長線投資人則可透過定期定額方式累積部位，透過時間換取空間，以未來市場復甦的爆發性成長為目標，參與尖端科技的長線成長趨勢。