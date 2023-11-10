美國矽谷科技新創啟兒寶 致力醫療科技與社會創新

源於美國矽谷的科技新創啟兒寶PenguinSmart，由麻省理工及哈佛兩位校友共同創辦，專注於開發學齡前發展遲緩兒童的居家語言訓練服務，已為數千個早療兒家庭帶來看得見的進步，更已培訓全球數萬家庭。啟兒寶參與數位發展部舉辦的「公益創新・徵案100」計畫，針對有早療需求的偏鄉、弱勢家庭，設計與臨床早療、社福關懷三方合作，結合科技平台與親職培訓的創新型遠距早療社福支持模式。於今年數發部社創計畫近千件提案中脫穎而出、順利入選前50，目前更進一步爭取晉級第三輪評比，上架募資平台並開展企業CSR合作，邀請廣大社會愛心人士與企業以行動支持弱勢及偏鄉早療家庭的早療，為更多小朋友扭轉命運，開啟美好人生。

啟兒寶創辦人王信懿醫師表示，孩子們出現發育落後的概率遠比大眾想像的常見，影響也比想像的深遠。全球性數據表示，6個孩子裡就有一個面臨發育問題，不管是否有長期診斷，最常見受影響的領域就是溝通力的落後。不僅是發音咬字，更是人際互動，情緒管控，以及對資訊的接受、處理與自主思想的表達與活用。從學齡前開始，小朋友使用詞彙量的差異就影響了每日學習、人際互動的狀態。舉個例子，美國的人群調查顯示，入幼兒園的第一天，同齡孩子們之間的詞彙量已出現差距 – 有些孩子不到1000字，有些孩子已經具備3000字。另一個長期研究更表示，在幼兒時期有出現語言發育落後的孩子，經歷正常升學過程，在考SAT時與其他孩子還是出現有15%的平均分數差。在這過去2-3年全球性的疫情管控之下出生、成長的孩子們，因為在溝通力發育的關鍵期經歷長期社交距離、口罩互動，語言發育、社交發育落後情況更有明顯的加重與擴散。

提到以線上和遠距為主的訓練方式，Amy醫師接著說：「當初在矽谷創業時，和團隊開發這套線上AI數據分析與遠距療程工具平台，就是看到家長因為孩子的問題疲於奔命，到處尋求、爭取有限的早療專業資源，不僅在照護孩子過程中平日時間不斷被壓縮，不能靜下心享受親子陪伴，更要面臨強大的壓力，甚至這個壓力在家中四處蔓延，影響家中人與人的關係與和諧。許多偏鄉和弱勢的家庭更受限於距離和經濟問題，無法提供遲緩兒適當的幫助，甚至許多家長忙於生計，已知孩子可能發展遲緩卻也無能為力，白白錯過6歲前的黃金治療期，非常可惜，所以我們一開始就鎖定為家長減輕負擔、利用瑣碎時間進步為目標，讓大人先好，便能激發孩子的潛力，以遠距的方式提供專業、有效的早療支持服務。」

目前啟兒寶以美國與台灣為主要市場，更獲得美國矽谷學區、洛杉磯地方衛服中心採購服務，更已納入多個美企業員工福利平台，由企業買單，為有需要的員工家庭提供線上評估、培訓、遠距早療支持。Amy醫師說：「許多家長都很驚喜的告訴我，啟兒寶的課程學習沒有門檻，父母、阿公阿嬤都可以很簡單的參與、在家利用各樣場景、道具便幫小朋友進行早療訓練，而且進步相當顯著。」啟兒寶的多元線上課程，透過科技結合醫療，擴大早療場域，家中只要有手機和網路，就可以隨時進行針對性訓練，大大補足目前醫院診療中心治療師不足、診療時間過短、等候時間過長的困境。

Amy醫師指出，把啟兒寶在從美國帶回台灣創業後，團隊發現即便台灣社會已經非常進步，仍舊存在著醫療資源不均的問題；因此，如何降低早療復健的門檻、提高早療的頻次和有效性，是團隊持續努力的目標，此次透過參加數位發展部數位產業署舉辦的「公益創新．徵案100」競賽活動，提案兼具通傳科技與公益價值，讓啟兒寶通過競賽第二階段，成為入選50案，Amy醫師笑說很感謝評委的肯定，也希望這次募資可以帶動更多人認識「早療復健還有更多選擇」，參與募資的贊助者可獲得啟兒寶團隊開發的線上體驗服務。

目前已取得台大兒童醫院早療評估中心、中華希隱力健康協會合作；目前以「慢飛天使 ‧ 雲推手」專案上架募資平台以及企業稅捐，期望透過眾籌機制，讓更多人認識線上早療支持服務，進一步響應啟兒寶推動社會公益的理念，幫助弱勢家庭遲緩兒進行居家早期治療，讓更多家庭得到支持，也幫助更多發展遲緩的孩童獲得妥善的療育照顧。

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