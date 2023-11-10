外資賣超66億 台股短多聚焦它 未脫這格局

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外資賣超66億 三大法人11/10賣超台股92億元

外資等三大法人周五（11/10）合計賣超台股92.19億元。包括外資與陸資賣超66.86億元；投信法人買超5.91億元；自營商自行買賣部分係賣超13.31億元，避險部分係賣超17.94億元，合計單日賣超31.25億元。

業內人士指出，大盤今拉回整理，仍是對上檔萬七至萬八的前波大套牢區的心理壓力揮之不去；目前看起來，台積電、IC族群與AI供應鏈等，短多再起的主流趨勢偏正向，但市場對以巴戰事、Fed升息隱憂之變數仍忐忑不安，因此，短期盤勢未脫驚驚漲，個股依題材領先大盤發展格局。

（工商時報 數位編輯）

台股跌62點失守16700點 周線連2紅

美國聯邦準備理事會（Fed）放鷹，美股大跌波及台股表現，連漲7個交易日的台股今天開低震盪，終場下跌62.98點，失守16700點及5日均線，週線連2紅。

加權股價指數終場下跌62.98點，跌幅0.38%，收在16682.67點，成交值新台幣2302.37億元。

美國不排除繼續升息拖累電子股及傳產股表現，台積電雖勉力收在平盤價557元，但近期表現強勢的聯發科、智邦回檔，金融股表現相對穩健。

生技股合一、中天、鑽石投資今天在拿到中國藥證利多題材激勵下，早盤全數亮燈漲停；10時過後獲利了結賣壓大量出脫，漲停瞬間打開，尾盤合一爆量下跌10元，以220.5元作收，中天及鑽石投資分別上漲0.5元及2.5元，漲勢明顯收斂。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）說，如有必要將進一步升息來降低通膨，此言論對市場再次投下不確定因素，亞股今天表現普遍不佳。

分析師指出，雖然投信持續站在買方，但外資已有轉買為賣的訊號出現，下週重點在於觀察外資動向，以及上市櫃公司半年報表現。

(中央社)

盤後》量縮失守16700、周線連2紅 震盪盤堅觀察這點

美股主要指數周四在聯準會主席放鷹、美債殖利率走高下齊跌，亞股周五全面走跌，台股加權指數開低於盤下震盪，臨近午盤一度下跌94.42點至16651.23點，跌幅0.56％。櫃買指數開高上漲0.33％後虎頭蛇尾、一路拉回翻黑，尾盤跌幅進一步擴大。

終場加權指數下跌62.98點、收於16682.67點，跌幅0.38％，失守16700點關卡，成交量萎縮至2302.38億元。本周上漲175.02點或1.06％，周線連2紅。櫃買指數終場下跌0.78％、收於全日最低點217.86點，成交量增至853.96億元。本周上漲1.26％，周線連3紅。

盤面類股跌多漲少，僅居家生活股漲近3％獨強，電子零組件、綠能環保、觀光餐旅股小漲撐盤，金融、造紙、鋼鐵、貿易百貨、鋼鐵小跌較抗跌。成交量較大的電子及半導體股齊跌0.4％，電腦周邊設備股跌近0.6％，數位雲端股挫跌逾2.3％、電子通路股跌近1.5％偏弱。

權值股表現續疲，以中信金(2891)及台達電(2308)漲逾0.5％、中鋼(2002)漲近0.5％較強，玉山金(2884)及合庫金(5880)小漲，台積電(2330)終場持平穩盤。廣達(2382)跌逾2.5％、聯發科(2454)跌近2.5％，鴻海(2317)、台塑(1301)、統一(1216)跌近1％，表現明顯偏弱。

聯準會主席鮑爾表示未來若有必要，將進一步升息來降低通膨，不確定因素導致美股及亞股表現偏弱。元富投顧指出，近期全球股市隨美股起舞，認為聯準會貨幣政策鷹中帶鴿，但長線利率很難再漲，有利資金動能。

分析師認為，台股近期區間量縮狹盤震盪格局機率偏高，季線16509點成多空重要關卡，由於台積電近期站穩550元之上，使指數轉向多方、目前站穩季線之上，有機會震盪盤堅，未來量能須持續增加，為此波觀察重點，原則上輪動操作，留意強勢股買點。

（時報資訊 林資傑）