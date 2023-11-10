英業達第3季每股賺0.52元 拚明年營收重返成長

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代工廠英業達今天召開法人說明會，公布第3季財報，因產品組合轉佳、毛利率提升，歸屬母公司稅後淨利約新台幣18.73億元，季增35%，年增7%，每股盈餘0.52元，為近8季新高。英業達表示，隨著景氣回溫，明年營收將重返成長軌道。

針對美國擴大先進晶片銷往中國的影響，英業達總經理蔡枝安說，先前有出貨人工智慧（AI）伺服器給中國雲端服務供應商（CSP），對英業達第4季有造成影響但不大，占整體伺服器單季營收不到5%。英業達會遵循美國政府要求，並與客戶進一步討論其他解決方案。

蔡枝安說，今年景氣不是很好，無論個人電腦（PC）、筆記型電腦、伺服器市場都往下走，英業達前3季表現不錯，第4季營收將稍微低於第3季，2023全年營收將年減個位數百分比（約1%至9%）。

展望2024年，蔡枝安認為，明年景氣從第1季開始慢慢回來，包括伺服器、筆電、消費電子都有回溫現象，看好2024全年營收將重返成長軌道。英業達在人工智慧（AI）領域不會缺席，但畢竟採ODM代工模式，很多產品與客戶合作，目前市場上談到的應用，英業達都會參與。

蔡枝安指出，目前輝達（NVIDIA）伺服器還是缺料，何時恢復很難評估，某種程度有重複下單現象，希望明年下半年缺料問題能舒緩。目前英業達AI伺服器占整體伺服器比重約5%至7%，基期較小，預期明年占比將翻倍。

英業達旗下負責智慧終端裝置的英華達總經理何代水表示，2024年英華達成長動能將來自3個面向，包括遊戲相關產品、5G標案和海外產能布局。英華達前幾年在馬來西亞布局，產能已滿載，越南廠今年8月量產後，良率與效率也達到滿意水準，許多客戶對英華達這2座海外廠房有高度興趣。

英業達今年前3季累計營收約3866.75億元，年減5%；營業淨利49.13億元，年減1%，歸屬於母公司稅後淨利41.44億元，年減13%，每股盈餘1.16元。