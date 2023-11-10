培植ESG永續人才 商研院再開「ESG永續領袖實務班」

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應多家上市櫃公司與企業主要求，「商研院(CDRI)」與法國標準協會AFNOR集團，再次開出針對上市櫃企業負責人，董、監事、企業主所規劃的兩天「ESG永續領袖實務班」，今(10)日舉行始業式，現場吸引了多位來自北中南部的企業主與高階經理人參與，如緯創軟體、晶華國際酒店、金圓鑫、毅嘉科技、台灣科學人、天一本草、台灣冠庭國際物流、睿泰建設、聯今鋼鐵、台灣新吉利衛浴、犇豐、安德信影響力、cacaFly聖洋科技、研將、詠桓、琵琶農場、正鼎軟體、欣隆天然氣、台鉅生技、帝寶工業、國璽幹細胞應用、閎康、三商美邦人壽、成雙國際、皇冠大車隊、歐立達、珍創永節能…等。

今日開訓，許添財也特別頒發證書予第一期學員祥寶集團董事長林哲弘。林哲弘受訪時強調，祥寶集團推動ＥＳＧ永續不遺餘力，如使用過的廢棄尿布，祥寶集團與企業合作，將廢棄尿布依材料屬性逐一分解，如塑料就回收再製其他產品使用，力求減碳。此外，林哲弘也透露，該集團將興建約4千坪的新大樓，全部採用ＡＩ、綠建築，不但先進，更希望藉此發揮影響力，帶動產業朝永續淨零邁進。

商研院(CDRI)許添財董事長於開訓典禮時首先表示，商研院身為商業的共同智庫，我們信奉現代管理學大師彼得．杜拉克「將一切事物化繁為簡的強烈慾望」觀點，在淨零碳排深遠路徑的入口，除了一系列多元學程，特地安排了「ESG永續領袖實務國際認證班」及「碳盤查DIY服務平台」為企業省錢有效地排除碳焦慮，順利邁向ESG永續經營。再者，ESG永續轉型和數位轉型必須相乘運作，才能以「數位驅動」經濟來達成「利潤」與「利他」的平衡，兼容「顧客友善」(User-friendly)與「地球友善」(Earth-friendly),讓公司的財務帳本與碳帳本相輔相成，以確保企業的持續發展。

許添財更進一步勉勵學員們，除持續提升淨零轉型策略和商業模式創新的能力，更需要具備協同合作的精神，與公司內部團隊，一同建立適用於公司數位永續創新生態系統的企業文化，才能適應國際的數位經濟發展競爭與綠色永續發展接軌。

本次「ESG永續領袖實務班」課程為期兩天，自11月10日至11日展開共計12小時之紮實豐富課程，內容包括【企業永續與公司治理關鍵趨勢】、【自然碳匯與碳資產管理】、【碳盤查與減量技術】、【全球淨零行動發展與最新法規】、【國際永續準則發展趨勢】、【永續報告書】等主題。

王建彬院長則表示，商研院(CDRI)的「永續領袖班」獨步業界，僅需2天的時間內即可獲得ESG國際證照，還能夠抵12小時的董監事培訓時數，對於上市櫃公司的1,700家董監事、公司治理主管、會計和稽核專業人士都非常適用。這門課程將有助於這些企業更好地瞭解ESG議題，進一步提升企業的競爭力。此外，獲得ESG國際證照後，將其展示在個人辦公室的牆上，不僅是一個專業化的象徵，也彰顯了個人對永續轉型的堅定決心。