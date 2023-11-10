陳秀芳｜周線連二紅 留意財報亮眼股

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昨日美股四大指數皆墨，其中費半下跌0.59%，今日台股開低震盪，電子權值股走勢分歧，台積電(2330)收平盤、聯發科(2454)跌幅2.32%，終場大盤下跌62.98點收在16,682.67點，成交量萎縮至2,300億左右，周線連二紅。

今日台幣匯率來到32.350附近，從資金流向觀察，電子成交比重維持在七成以上，來到73.69%，電腦及週邊設備、電子零組件族群成交比重為19.48%、16.21%，今天較抗跌的族群為居家生活、電子零組件族群，漲幅2.91%、0.17%；表現相對弱勢族群為運動休閒、數位雲端族群，跌幅為1.45%、2.32%。

從技術面觀察，今日量縮跌破五日線，關鍵點11/6低點不破維持強勢；OTC跌勢較加權重，跌幅0.78%，今日漲幅較大的族群為電機機械、光電族群，漲幅為0.43%、0.11%；表現相對弱勢族群為通信網路、生技醫療族群，跌幅為1.88%、2.61%。

今日觀光休閒、飯店指標漲勢較為整齊，寒舍漲停、五福亦有9.54%的漲幅，易飛網、富野、力麗店、洛碁都有3%以上漲幅；另值得一提的是今日生技族群，挾著取證利多的合一，早盤攻上漲停後，隨後獲利賣壓出籠，終場收跌4.34%。但整體而言，合一取得中國藥證後將替公司帶來實質的獲利，以中長線角度仍正向看待合一後續的獲利表現，後續仍可持續關注股價整理狀況，擇機佈局長線展望無虞的個股。

再從多空頭家數觀察，目前長線多空頭家數將呈現黃金交叉，整體輪動狀況轉佳，接下來台股將進入財報密集公佈期，交出亮麗成績單的好股將不會寂寞，把握佈局時機。

※本資料由鴻光投顧分析師陳秀芳提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。