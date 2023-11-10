AMD：將在三大領域加強與中國企業合作

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

AMD高級副總裁、大中華區總裁潘曉明近日表示，人工智慧正處於大爆發的轉折點階段，並將定義下一個運算時代。人工智慧領域是AMD未來發展的重中之重，我們正把AI貫穿所有產品線，包括從數據中心的大規模訓練與推理解決方案，到面向消費者的PC及遊戲體驗，再到嵌入式智慧終端。

上海證券報10日報導，AMD作為全球高效能和自適應運算的領導者，希望把最新最優的技術和解決方案展示給企業和業界，在以上三大領域加強與中國各行業的合作，共同推動科技創新發展。

針對生成式AI應用的熱潮，潘曉明表示，AMD帶來了完整的AI系統解決方案，支援大語言模型，為客戶提供即時可用，具有高性價比和廣泛應用場景的解決方案，成為AI時代新的選擇。

潘曉明表示，訓練生成式AI模型可能涉及海量參數，需要大量的算力資源。AMD EPYC（霄龍）伺服器處理器與AMD Instinct加速卡提供了業界先進的數據中心算力平台，為訓練和推理工作負載注入強大動力，全面發揮AI潛力。AMD還在剛結束的上海進博會現場，透過健康AI諮詢互動、Stable diffusion AI生圖等AI應用演示，呈現多種行業應用場景解決方案。

在進博會上，AMD帶來了業界首批整合了AI運算引擎的X86筆記型電腦。AMD銳龍7040系列行動處理器，內建AMD Ryzen AI引擎，專用於神經網路AI運算處理單元，最高可實現每秒十萬億次的AI運算，是在X86架構處理器內首次實現整合CPU＋GPU ＋AI引擎三種計算單元的創新設計方案。

AMD Ryzen AI引擎配合強大的CPU和GPU協同運算，為筆記型電腦賦能，可以在極低的功耗下完成AI應用計算。進博會現場，AI筆記型電腦展示了本地文生文智慧對話、視訊會議畫面優化、舊照片畫質修復等應用，為使用者帶來工作體驗與生產力的變革。AI PC也為用戶的隱私和數據保駕護航，透過本地運算完成對資料的處理，讓個人資訊更安全。

潘曉明表示，中國大力發展數位經濟，離不開AI的賦能。AMD正與中國合作夥伴共同努力，以生成式AI賦能智慧醫療、智慧空間、智慧設計、數位孿生、軟體研發、資料中心等領域。AMD完整的生成式AI算力解決方案，支持生成式AI項目孵化，幫助中國用戶在相同的預算下獲得更強的算力、供應更及時的產品，以及更加開放的合作夥伴生態。