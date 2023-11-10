掰了連5紅！SCFI翻黑 長榮陽明不妙？本季運價支撐看它

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 李宗莉】SCFI在連漲4周後，本周翻黑轉跌37.64點至1030.24點，跌幅3.52%，但仍守穩千點之上。市場分析，巴拿馬運河日前拍出近1.3億元台幣的天價過路費，有助拉高船商與貨主的談判籌碼，第4季運價續漲有望，雖長榮、陽明等貨櫃雙雄，日前雙雙看淡明年後市，但海運業本季仍存一絲曙光。

歐美聖誕年終拉貨效應持續發酵，市場傳出，歐美線12月再度推動漲價計畫，一般研判，12月中開始，大陸農曆年前趕出貨潮，船商成功率高，且近來靠著反覆喊漲操作，船商已達到築底再拉高護價的目標，未來美國線致力守穩2000美元，歐洲線也拼站4位數。

此外，由於巴拿馬運河乾旱持續擴大，等待通過的船隻數量不斷增加，已有業者為求快速通關免排隊，甘願支付天價過路費，日本Eneos在近來的1次拍賣中，以397.5萬美元（約1.28億元台幣）的歷史高價，取得快速通關資格，且還不包含數10萬美元的標準過境費。

在10月巴拿馬運河管理局就舉行的140場競標中，就有3次得標金額都超過100萬美元（約3216萬元台幣），因行駛馬拿馬運河的費用節節攀高，也替船商為反映運輸成本奠定基礎，第4季運價調漲更有底氣。

不過，長榮董事長張衍義、陽明總經理杜書勤11/6出席全國船聯會會員代表大會，對海運市況紛紛表達保守看法。張衍義指出，明年極具挑戰，艙位供需失衡擴大，船商要朝對自身有利的方向採取應變，降低衝擊；杜書勤則估，目前運價受惠季節性因素而小反彈，但長期大反彈則還言之過早。

台驊投控董事長顏益財同日也在法說後的記者會上，以「煙硝四起、充滿變數」8字形容明年市況，認為現在空手的投資人可以伺機布局，但不能再像過去「一張不賣、奇蹟自來」，要改以波段操作，但重申船商手中現金滿滿，即使本業難現往日榮景，但靠業外收益就能抵銷虧損，加上縮艙併船穩定運價，市況不至於大起大落。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。