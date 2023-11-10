上銀光電10日董事會通過解散清算 提至11／27股東臨時會討論

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上銀持股89％子公司上銀光電，面臨中國大陸太陽能業者低價大量傾銷歐洲而導致價格崩跌，上銀、上銀光電10日召開董事會，雙雙通過上銀光電解散清算案，送至上銀光電11月27日股東臨時會決議定案。對上銀算是利多，不再需要認列虧損

上銀表示，上銀光電已於第三季財報估列清算相關費用及損失近1.38億元，並提列資產損失2.51億餘元，合計近3.89億元，影響上銀第三季EPS約0.98元，對上銀業務及營運無重大影響，後續因清算所產生費用，對上銀獲利侵蝕很小。

上銀助理總經理兼發言人廖克皇10日出席重大訊息記者會表示，上銀光電是上銀科技持股89％的子公司，主要業務為研發及生產無鎘製程之銅銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽能電池模組、太陽能屋瓦及太陽能外牆。產品具有最低溫度係數、抗遮蔭效果、弱光發電特性，使用無鎘、無鉛環保材料，對環境友善。

廖克皇指出，多年來，上銀光電持續精進CIGS技術，轉換效率大幅提升，且運用CIGS優勢轉型至建築領域，成功開發出與傳統瓦片完美結合之太陽能屋瓦，不僅美觀、耐候且易於安裝，更持續推出彩色太陽能屋瓦及立面型太陽能帷幕牆等建築整合產品，以最重視綠能環保的歐洲市場為主要拓展目標。

廖克皇表示，中國大陸太陽能業者以低價大量傾銷歐洲導致售價崩跌，使許多歐洲太陽能業者陸續宣布停產或瀕臨破產，且受到產地、人力、通膨等影響使CIGS的生產成本上漲及原材料供應商相繼退場等諸多外在不利因素，考量前述情況短期不會改善並極可能延續數年，為避免虧損持續擴大，上銀光電董事會今（10）日決議，擬依法解散，並提至11月27日股東臨時會討論。

廖克皇指出，上銀光電已於第三季財報中，估列清算相關費用及損失新台幣近1.38億元、提列資產減損損失2.51億餘元，合計近3.89億元，影響上銀第三季合併報表EPS為0.98元，對上銀業務及營運無重大影響。