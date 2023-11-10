高利定存遭秒殺！將來銀行再推定存1.71％專案

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純網銀將來銀行11月新開定存專案利率頗優，短短3天內即額滿，將來銀行10日宣布，再推「台幣1.71％高利定存專案」，最高可存50萬元，凡10月26日起首次開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定者均可申請，50萬元存3個月即可領近2,200元利息，基本上可當作包給自己的龍年開春紅包。

隨金融市場解讀聯準會（Fed）升息已結束，近期股債市場均上演反彈走勢，不過，「股神」巴菲特卻將資金轉往現金及國庫券等「類現金」部位，再次引起投資人注目，更再次彰顯其投資「不要賠錢」首要準則。

將來銀行本次續推1.71％高利定存專案，相較於有價證券投資更為安全穩健，且1.71％利率在台幣定存市場上也極為罕見，吸引了大量客戶關注。

將來銀表示，且以巴戰事、俄烏戰爭仍持續進行，不確定因素隨時可能反轉市場信心，將來銀行知道國人對於「富貴穩中求」的需求，對於不想肩負「賺了高利，賠了匯率」風險的國人，建議透過優利台幣定存，有效讓資產穩健增值。

將來銀11月初推出的1.71％優利定存在推出後短短3天內額度即額滿，顯示國人對於台幣優利定存的需求甚強，10日宣布的專案每名新戶上限50萬元，且1萬元即可起存，對於資金調度者更為友善。

將來銀表示，新戶不僅獨享台幣1.71％高利定存專案優惠，活儲也可享最長60天、最高6％的神級利率，有美元存款的高利率卻又不用額外承擔匯率風險，正是有資金停泊需求族群「錢進將來」的最好時機。