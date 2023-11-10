指數進入狹幅整理 可關注財報優異族群

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觀察美國就業市場放緩，油價大幅回落，美國十年期公債殖利率回落，有助市場風險偏好回升，資金行情有望漲勢延續。加權指數近期攻上半年線後，盤勢便進入狹幅整理，建議後市優先聚焦具財報或營收利多題材族群。

日盛上選基金研究團隊表示，美國整體科技股在第三季已公布財報中約有93％公司盈利都高於預期，11月初隨著美國長天期債券殖利率見頂回落，科技類股也出現反彈，股價後續動能仍將回歸基本面的表現。根據Bloomberg統計，台股2024年度企業獲利有望上看新台幣3.5～3.6兆元，相較2023年企業年獲利為負增長，2024年企業獲利將回到正成長軌道，有望為台股提供精實的基本面支撐。

近日Fed主席鮑威爾釋出鷹派訊號，然市場仍認為Fed年底前將按兵不動，但可能延到明年6月才轉向降息。根據 CME FedWatch 工具，交易員認為FOMC在12 月會議上升息的機率不到10％，預計聯準會將於明年開始降息，時間點可能落在 6月左右，資金有望重新擁抱風險性資產。

日盛上選基金研究團隊指出，台股產業方面，預估上市櫃公司10月營收狀況、第三季季報以及美AI指標股大廠展望均偏樂觀，現階段若指數拉回皆是逢低承接的好機會，建議投資人分批布局或透過定期定額投資主動式台股基金，掌握反彈契機。