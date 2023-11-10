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亞洲藏壽司10月與前10月累計營收雙創新高

  • 工商時報 姚舜

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亞洲藏壽司（2754)受惠展店效益與節慶帶動商機，10月營收4.40億元，與去年同期3.53億相較成長24.69％，累積1~10月營收42.37億較去年同期31.83億成長33.13％，單月 累計營收均創歷史新高。

展望後市，亞洲藏壽司今年前9個月新增店鋪數6間，且展店腳步並未停歇，第四季亦規劃於新店裕隆城開出新店「新店威秀裕隆店」，推估截至2023年年底該公司全台將有54間店鋪營運，另上海3間，合計57間。法人預估，整體營收續揚可期。

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