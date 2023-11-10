外銷增加 晶呈科10 月營收月增 27.79％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

晶呈科(4768)因特殊氣體外銷客戶需求增加，10 月營收 6,546 萬元，月增 27.79％，惟整體市場需求仍未見穩定回升，年減 44.07％；前十月營收 6.82億元，相對去年同期雷射氣體缺貨下集中出貨基期較高，年減 23.13％。

晶呈科營運半導體製程特殊氣體製造、特殊氣體應用加工服務（晶圓重生），以及複合金屬材料基板製造（銅磁晶片及關聯產品）；Laser gas／氖混氣市占率已達雙位數。因外銷需求復甦遲緩，第三季獲利季減32.92％，前三季營收6.16億元，營業利益1.37億元，淨利0.97億元，EPS2.49元，年減44.29％。

晶呈科表示，晶圓重生事業持續開發乾式除膜配方，拓展海外市場，出貨目標為年中達成每月40,000片，銅磁晶片以及發光元件（CMuLED）的晶粒與0404 TFE畫素封裝體無塵室產線已完工，預計第三季試產，至於CMuLED8K 110吋顯示屏示範樣品預計在年底問世。

此外，晶呈科二廠6月完成倉儲物流部分，第三季開始裝機、試產；新品布局加速推展，規劃在二廠生產去光阻液，已接獲新客戶訂單，並有超過雙位數客戶洽談樣品測試中。目前接單情況比預期要好，有機會在今年底前開始出貨。