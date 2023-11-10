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崇越10月營收創同期歷史次高

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崇越（5434）10月合併營收43.4億元，較上月增加1.3億元，月增3.2％，雖然年減5.65％，但10月合併營收是創下同期歷史次高紀錄，主要受惠於海外光阻需求持續成長、海外環保工程業務依完工比例認列挹注集團營收。

崇越營運持續回溫，第三季合併營收為124.9億元，季增3.6％；稅後純益7.92億元，季增18.26％，EPS為4.25元，前三季合併營收370.40億元，稅後純益22.01億元，年減10.26％，EPS為12.01元。

崇越前10月合併營收413.8億元，年減6.38％。

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