揪臺日半導體A咖辦論壇 盛況空前

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由經濟部國際貿易署與外貿協會合辦的2023年「日本臺灣形象展」，11月9日在東京新宿開幕，當日下午更於東京大倉飯店舉辦一場「臺日半導體產業合作論壇」。論壇由經濟部國際貿易署、外貿協會及SEMI主辦，日刊工業新聞社與製造工業日本會議協辦，現場有日本半導體相關企業代表、媒體、智庫等近500人出席。

外貿協會董事長黃志芳致詞時表示，半導體是所有技術創新與應用創新的關鍵，而自駕車、電動車、AI與量子電腦等科技應用的發展更推動半導體前進。日本擁有強大的消費電子與汽車產業，這場論壇的目的，是期望日本科技業與臺灣的半導體合作，創造更令人驚奇的未來生活。黃志芳也強調，臺灣雖然擁有其他國家難以複製或取代的半導體生態圈，但沒有一個國家可以掌握所有的晶片製作關鍵，希望臺日企業以經濟部與外貿協會為平台，加強合作。

經濟部長王美花於致詞時也表示，台積電到日本設廠，使日本從產業界到整個社會，都對臺灣及半導體的認識大大提升，日本社會也很好奇小小的臺灣如何將全世界最複雜的工藝做到極致，且具有主導的力量。過往臺日合作，臺灣比較像日本企業的海外分公司，日本有資金、技術，臺灣支援製造；歷經多年轉型、升級，臺灣成為全球最先進製程的研發與製造重心，而日本在材料、設備實力堅強，預計臺日將在半導體產業上，用「互補」的產業合作新模式成為彼此的「神隊友」。

論壇合辦單位SEMI日本區總裁浜島雅彦於致詞時表示，半導體過去幾年在日本未受到關注，且被認為是晦澀難懂的產業。2021年情勢轉變後，日本政府和企業轉向積極支持半導體產業再度發展，政府也爭取社會公眾的支持。臺日半導體產業具有互補性，雙方在勤奮工作的精神、文化等方面也有共通與高親和性，可成為地區發展的典範。

論壇講師陣容堅強，請到了日本半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明、自民黨副總幹事関芳弘、Rapidus會長東哲郎、DENSO技術長加藤良文、瑞穗金融集團會長今井誠司、臺灣鈺創董事長盧超群、聯發科副總張豫臺、SEMI全球行銷長暨臺灣區總裁曹世綸、資策會所長洪春暉等人。

甘利明提到，DX（數位轉型）已澈底改變商業及生活方式，全球人類正面臨重要挑戰。大數據、雲端運算和物聯網等科技應用排山倒海而來，尤其生成式AI對各行業產生顛覆性的影響，未來AI發展還將細分到不同的應用領域，半導體市場預計未來仍將高速成長。由於沒有一家公司可以單獨吃下半導體市場，該產業又可說是水和電的集合體，短鏈生產也可以把水電問題分散給其他國家一起承擔。

東哲郎也在論壇中以影片分享Rapidus北海道工廠未來樣貌，並表示日本半導體曾在全球市佔九成，放棄了邏輯IC。近年國家政策吸引台積電在日本設熊本第二廠生產六奈米晶片，應同時注意低功耗半導體技術在日發展。

盧超群表示，日本在半導體產業的設備與材料都很強大，最近又擴大了半導體生產規模，可說進入了一個很健康的發展方向。盧超群也預估，全球未來三年內將有三兆美元投資在半導體產業，2030年半導體在各種黃金應用上希望能達到兆美元的營收。

加藤良文則分享，汽車產業面臨很大的轉變，包括車用半導體正在實現自動駕駛、2035年汽車達到碳中和，以及在5G環境下實現智慧城市與收集數據的功能，區塊鍊技術也將大量使用。加藤良文表示車用半導體的需求將持續成長，感謝臺灣的半導體讓日本的汽車可以持續生產。

在曹世綸主持的panel discussion中，專家們提出了以下幾點建議，包括：臺灣與日本應加強在半導體研發、人才培育及供應鏈整合方面的合作，以及應積極參與日本的半導體產業政策，提升臺灣在日本市場的競爭力。臺灣更可與日本共同推動半導體產業的國際化，以提升臺日半導體產業的全球影響力。