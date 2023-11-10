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利機10月營收8,327萬元 年增13％

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利機（3444）112年10月單月合併營8,327萬元，相較9月營收8,093萬元月增3％，相較於去年同期合併營收7,393萬元年增13％。累計1-10月營收為81,370萬元，較去年同期89,673萬元衰退9％。

利機指出，10月單月營收成長，主要為驅動IC相關產品，部份客戶急單需求回補庫存，加上長假前提前備貨因應，整體驅動IC相關較去年同期成長63％，較前月成長18％，單一產品成長幅度最高的為Chip Tray(COG晶粒運送載盤)，分別較去年同期及前月成長96％及22％。

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