彰化這國小韻律教室美如藝廊 明亮簡約獲日本設計大獎

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彰化縣政府協助湖東國小爭取教育部補助，將該校活動中心體育器材室改造為韻律教室，簡約明亮的色調設計讓該韻律教室美得有如藝廊，近日勇奪日本國際設計大賽Good Design Award優良設計獎。

彰化縣長王惠美今天到湖東國小參觀得獎的韻律教室，大讚嶄新明亮的空間獨具特色且富有美感，肯定學校深耕美學教育、實踐美感校園的用心。

王惠美表示，早期的建築大多僅是主體結構堅固耐用的完成，細部美學項目沒有過於著墨，僅在於功能使用性，鮮少加入美學的點綴，這次經由台灣設計研究院到縣府授課後，又針對教育處及各校長們再上一次課，使學校在改造過程中將美學融入。

得獎的韻律教室簡約明亮，很難想像其前身為活動中心的體育器材室，彰縣府協助湖東國小爭取教育部「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」補助280萬元（中央160萬元、縣府54萬元、上田鋁業公司66萬元）後，縣府再投入90萬元，共370萬元將體育器材室改造為韻律教室。

教育處表示，從韻律教室到校門口川堂整個空間場域由內而外大改造，跳脫傳統教室的空間思維，拆除鋁門窗與矮牆等遮蔽，改以落地玻璃替代，對外側則採用特殊直立式百葉窗，輕輕推動即可調節自然光的亮度。

舊有的繁複結構縮約為明亮簡約白色基底色調，透過光影綽約與風氣流動，把自然元素帶至孩子的教學場域，同時發揮原本的多元功能，韻律教室兼具藝廊功能，可作為美術作品的策展空間，而校門口可以是孩子的閱讀場地。

湖東國小校長王麗惠表示，希望能像一顆美的核彈，能爆發出美的能量，讓美繼續拓展下去。