《盤後解析》量縮失守16700、周線連2紅 震盪盤堅觀察這點

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【時報記者林資傑台北報導】美股主要指數周四在聯準會主席放鷹、美債殖利率走高下齊跌，亞股周五全面走跌，台股加權指數開低於盤下震盪，臨近午盤一度下跌94.42點至16651.23點，跌幅0.56％。櫃買指數開高上漲0.33％後虎頭蛇尾、一路拉回翻黑，尾盤跌幅進一步擴大。

終場加權指數下跌62.98點、收於16682.67點，跌幅0.38％，失守16700點關卡，成交量萎縮至2302.38億元。本周上漲175.02點或1.06％，周線連2紅。櫃買指數終場下跌0.78％、收於全日最低點217.86點，成交量增至853.96億元。本周上漲1.26％，周線連3紅。

盤面類股跌多漲少，僅居家生活股漲近3％獨強，電子零組件、綠能環保、觀光餐旅股小漲撐盤，金融、造紙、鋼鐵、貿易百貨、鋼鐵小跌較抗跌。成交量較大的電子及半導體股齊跌0.4％，電腦周邊設備股跌近0.6％，數位雲端股挫跌逾2.3％、電子通路股跌近1.5％偏弱。

權值股表現續疲，以中信金(2891)及台達電(2308)漲逾0.5％、中鋼(2002)漲近0.5％較強，玉山金(2884)及合庫金(5880)小漲，台積電(2330)終場持平穩盤。廣達(2382)跌逾2.5％、聯發科(2454)跌近2.5％，鴻海(2317)、台塑(1301)、統一(1216)跌近1％，表現明顯偏弱。

聯準會主席鮑爾表示未來若有必要，將進一步升息來降低通膨，不確定因素導致美股及亞股表現偏弱。元富投顧指出，近期全球股市隨美股起舞，認為聯準會貨幣政策鷹中帶鴿，但長線利率很難再漲，有利資金動能。

分析師認為，台股近期區間量縮狹盤震盪格局機率偏高，季線16509點成多空重要關卡，由於台積電近期站穩550元之上，使指數轉向多方、目前站穩季線之上，有機會震盪盤堅，未來量能須持續增加，為此波觀察重點，原則上輪動操作，留意強勢股買點。