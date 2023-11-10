漢來美食前三季EPS 6.8元創新高 前10月累計營收40.12億、超越去年全年

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漢來美食（1268）受惠疫後餐飲復甦，加上展店效益，第三季合併營收12億元，季增7.74％，年增15.43％，僅次於今年第一季創歷史次高；單季稅後淨利0.85億元、每股盈餘2.01元。累計前三季營收36.09億元，稅後淨利2.87億元，每股盈餘6.80元，營收、淨利及每股盈餘均創歷史新高。漢來美食10月營收為4.03億元、年增14.08％；累計前10月營收為40.12億元，年增35.23％，超越去年全年營收37.57億。

漢來美食112年前三季因國內新冠疫情趨於流感化，民眾聚餐需求恢復，營收年增38.09％，品牌中以海港自助餐及宴會廳彈升最為強勁；營收大幅成長也使同期間食材及固定費用效益提高，毛利率達44.97％，為上櫃以來歷史新高，營益率9.14％為歷史次高；稅後淨利年增5.76倍，營收、淨利及每股盈餘均創歷史新高。

展望後市，漢來美食旗下海港自助餐升級版品牌「島語」餐廳及高端中菜品牌「東方樓」頂級粵菜，10月強勢推出後已開始挹注營收。另新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」位在高雄裕誠商圈的首家街邊店預計11月下旬開幕。明年春節過後高價鍋物和牛排館兩個品牌餐廳也將在台北漢來大飯店開出，強勢營運動能可望推升營收持續仰攻。

漢來美食各品牌已全面開放除夕訂位訂餐，島語餐廳除夕兩輪在本月初開放訂位後一小時內隨即滿位。此外隨著雙11購物節即將到來，為回應會員去年在「來美食APP食尚品味節」的熱烈參與，今年來美食APP將再次於11月9日至11月12日推出超殺優惠，包括1,111元折價券、買1送1優惠、指定品項免費兌換券等，消費滿1,111元再加碼抽今年全新開幕的台北漢來大飯店住宿券。各品牌行銷活動接續登場，可望讓營運升溫。