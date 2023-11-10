營運谷底盤整 永裕Q3獲利季、年雙減 前三季EPS0.71元

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永裕(1323) 受制通澎，打壓需求復甦， 加上匯率波動，衝擊獲利表現；第三季營收年減11.14％，毛利率17.93％，年減5.38％，EPS 0.19元，年減65.45％。前三季營收年減12.24％，毛利率19％，年減3.17％，EPS0.71元，年減49.29％。

永裕表示， 在景氣低迷氛圍下，消費力道薄弱，客戶下單保守，新品推出動能偏弱，目前營運仍處谷底盤整，業績向上乏力，營運再現曙光恐要到2024下半年。

永裕受制全球經濟不確定因素尚未完全底定，景氣復甦力道不明顯，通膨升息打擊消費者的信心，而大陸景氣下行，需求不振，客戶新品推出保守，10月營收2.84億元，月增2.05％，年減11.06％；前十月營收27.9億元，年減12.06％。

永裕指出，在下單量縮減影響稼動率下暨日圓匯率貶值侵蝕業績表現，拉低毛利率；其中轉投資上海永裕轉盈為虧，認列轉投資損失約新台幣 5,000萬元，影響前三季獲利甚鉅。第四季業績、獲利仍不樂觀。

面對通膨推升集團營運成本，永裕除撙節支出，再優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升生產效率，並加速投資新產品新製程，以擺脫目前營運遭逢的逆風，維穩2024年度的營運發展。浙江新廠暫定2024年下半年投產。