受庫存去化干擾 巨大前三季EPS7.96元 年減四成

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全球自行車製造龍頭--巨大(9921)集團今（10）日公布前三季財報，合併營收621億元，年減12.4％。儘管中國自行車銷售一枝獨秀快速成長，但受到歐美自行車市場中低端需求疲弱，通路庫存較高影響，營收下滑，前三季稅後純益31.2億元，年減44.6％，EPS7.96元。

巨大集團同時公布10月合併營收52.1億元，年減34.35％ ，主因是代工客戶訂單調整及去年基期高影響；前十月累計合併營收673.1億元，年減14.6％。巨大表示，10月自有品牌仍以捷安特中國表現最為亮麗，營收年增逾六成！

巨大集團表示，第三季合併營收195.2億元，年減24.6％，主要是去年同期為代工出貨高峰，今年代工客戶受到歐美需求減緩影響調整訂單。第三季營業外收入受惠於強勢美元帶來匯兌利益，抵銷利息費用增加，稅前盈餘15.1億元，年減49％；稅後純益11.0億，年減45％，單季EPS2.81元。

今年捷安特歐洲及美國受到通路庫存去化影響，銷售表現不佳，但捷安特中國銷售強勁，前三季營收年增率逼近七成！

巨大集團表示，中國自行車市場因休閒運動風氣興起，掀起自行車騎乘熱潮，而捷安特在中國市場布局超過三十年，能以串聯線上與線下銷售與服務的優勢、透過社群行銷以及2500家專賣店組織約騎團騎車，帶動高階車種銷售量價齊揚，引領市場趨勢，站穩中國自行車第一品牌地位。

至於電動輔助自行車(E-Bike) 前三季銷售金額 (OB＋OE) 占巨大集團營收32％。 巨大表示，雖然前三季因短期需求減緩，銷量呈現下滑，但中長期E-Bike仍是帶動自行車市場的成長動能。

展望市場現況，巨大集團認為，短期內，自行車產業鏈仍要面對去化庫存的挑戰，以及總體經濟環境衝擊的風險，但歐美市場高階車款需求依舊強勁，中國市場自行車運動風氣也將持續帶動業績成長。