房市回溫 10月房地合一稅收創今年新高 稅收王是這縣市

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由於去年下半年房市交易清淡，加上今年下半年房市開始逐漸回溫，10月全國個人房地合一稅收達42.3億元、年增53％，創下今年以來的單月新高，桃園市10月個人房地合一稅收7.8億元，成為10月份的房地合一稅收王。

據財政部最新統計顯示，自今年5月起，已經連續五個月個人房地合一稅收超過30億元，相較於過去12月均為稅收高峰，如2022年12月的54.7億元、2021年12月的47.3億元，今年10月的房地合一稅收不僅是創下歷史單月第三高的紀錄，也是歷年除了12月以外的新高。

其中，以往的稅收王台中市被桃園市所取代，台中市10月稅收7億元，年增28％、月減19％，而桃園市7.8億元，年增141％、月增140％，業者分析，短期內的大幅暴增，可能與區域內大型土地或商用物業交易有關。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅從2016年上路以來，愈來愈多交易適用到房地合一稅，加上房地合一稅2.0改革後延長長適用35％與45％稅率的時間，導致房地合一稅收增加，此外，今年下半年房市交易狀況緩步回溫，也帶動稅收增加，前10月個人房地合一稅收已達306億元，有機會挑戰去年的382億元。

曾敬德指出，過去一段時間不動產都有相當的漲幅，導致出售不動產時，獲利雖然豐厚但也可能要繳納不少稅金，近期甚至有案例，民眾透過虛報裝修費用，想要規避部分的房地合一稅收，但國稅局已經掌握民眾可能的逃漏稅方式，最後除了補稅外還被裁罰，建議民眾還是要透過合法方式聰明節稅。