東吳永豐數金論壇聚焦「嵌入式金融」 東吳詹乾隆：讓年輕人更有效的利用

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東吳大學與永豐金控在2023年11月3日舉辦《東吳永豐數金論壇》，主題是「嵌入式金融」。數位發展部數位產業署黃雅萍主秘說明，第三方支付的快速發展讓數發部與金管會建立溝通對話平台，以兼顧產業發展與有效監管。而數位產業署正扮演「轉譯」角色，幫助業者與監理機關溝通。東吳大學詹乾隆副校長則說明，嵌入式金融背後有普惠金融與場景金融的意義，讓更多年輕族群可以有效取得金融與非金融服務，東吳大學將持續和產業界合作，共同探索重要新興議題，特別感謝永豐金控的支持鼓勵。

這次論壇並邀請全盈支付金融科技股份有限公司劉美玲總經理、政治大學商學院謝明華教授、恩沛科技角元友樹總經理、宏碁智通股份有限公司陳錫彬處長分享他們對嵌入式金融之重要觀點。

全盈支付金融科技股份有限公司劉美玲總經理指出，信用卡及電子支付交易金額近年來持續同步成長，電子支付交易金額在2022年已有1140億元。全盈支付立志成為嵌入式金融第一名，並以最強配角賦能合作夥伴。劉美玲總經理進一步說明，電支2.0的創新模式包括跨電支及銀行間的轉帳與消費、代理收付金融商品款項原則開放例外禁止、國內外小額匯兌含移工匯兌及買賣、發行附隨電子支付帳戶儲值卡等。全盈支付運用軟體開發套件(SDK,SoftwareDevelopmentKit)與API技術融入零售、社區、職場、金融四大場景，並發展共享會員、點數、數據生態圈。最新發展則是購買碳權，獎勵會員投入永續生態系建構。

恩沛科技(AFTEE)總經理角元友樹則說明，先買後付(BNPL,BuyNowPayLater)商機驚人，預估BNPL在2022-2026年的全球複合年增率將達25.5%。AFTEE在台五年已有百萬用戶，強調「消費後安全的先享後付」(AFTER+SAFE)，僅需輸入手機號碼即可使用，無須提交過多個資與信用卡號，有助於個人資安保護。AFTEE與超過10品類電商合作，商戶近3000間，還提供彈性付款模式，可自由分期與延期付款。在獨家三大風控機制把關下，維持未付率僅1%。

政治大學數位金融創新實驗室謝明華執行長則說明，嵌入式金融如借貸、保險、投資等已融入零售消費、電動車、智能手機等場域。若從生態系建構角度觀察，則有支付生態系、點數經濟、零售業者跨足電支整合會員平台、外溢保單健康促進生態圈、車聯網保險生態圈、與理財生態圈等。例如永豐銀行DAWHO數位帳戶與永豐金證券帳戶「大戶投」共構理財生態圈，就是很好的示範。又如永豐銀行嵌入實價登錄網站「樂居網」等。謝明華教授分析，個人化消費體驗結合場景金融服務，正是產業跨界合作以實踐金融生態圈之重要利基。

宏碁智通陳錫彬處長則說明，多元支付乃是嵌入式金融特色，如微型多元支付驗票機、多元支付充電樁等。主要應用場景則有公車站牌、Ubike、智能販賣機、Kiosk自販機、夜市攤商等小額商店、與其他無人化設備等。在可預見的未來，隨著智能化服務場景拓展，多元支付的嵌入服務也將更為普及。本次活動圓滿完成，東吳數金中心與永豐金控未來將持續舉辦優質論壇，建構產官學對話平台。