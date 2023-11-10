《國際產業》輝達晶片夠用18月 陸AI獨角獸仍嘆：前途未卜、平行宇宙

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】彭博社報導，在美國政府收緊AI晶片出口中國的限制之前，中國一家人工智慧（AI）新創公司就搶先狂買輝達晶片，以確保在供應被切斷前，儲備足夠多的此類高階晶片。然而在提到中國之後的晶片產業發展時，其執行長仍感嘆未來前途未卜，且可能面臨平行宇宙。

新創公司零一萬物（01.AI）創始人兼執行長李開復在接受彭博訪問時表示，他的公司採購了足以使用18個月的輝達高階AI晶片，「我們已經儲備大量輝達晶片」。

今年61歲的李開復同時也是創投基金公司創新工場（Sinovation Ventures）的執行長。他在今年初才剛創立零一萬物，在短短不到8個月，該AI新創公司的估值就突破10億美元，跨過了晉身「獨角獸」的門檻。

因為美國政府切斷了中國取得先進晶片與晶片製造設備的管道，所以中國政府砸下更多資金來發展自己的先進半導體製造能力。

但李開復表示，目前尚不清楚中國能否在像他這樣的公司耗盡外國晶片存貨之前，建立起這些不可或缺的技術，「中國能否在1年半內製造出一樣好或差不多好的晶片，目前還沒有定論」。

李開復是AI領域的老將，擁有約40年的相關經歷，曾任職於蘋果、微軟和谷歌的中國部門。

他表示，美中之間持續升高的緊張局勢令人遺憾，並預測這將使科技世界更加分裂，「我們將有兩個平行宇宙。美國公司將向美國與其他國家提供產品和技術，而中國公司將為中國和其他使用中國產品的國家打造產品和技術。現實情況是，他們不會在同一個市場上展開激烈競爭」。