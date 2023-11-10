成本舒緩、匯率加持 炎洲、新洲獲利躍進 前三季EPS 0.94元、1.64元

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成本舒緩、匯率加持，炎洲（4306）、新洲(3171)獲利躍進。新洲第三季獲利季增85.71％，年增50％；前三季營收10.49億元，獲利1.01億元，年增46.43％，EPS1.64元。炎洲112年前三季營收92.05億元，稅後淨利5.82億元，EPS0.94元。

炎洲表示，膠帶及包材業務隨下游客戶庫存調整期接近尾聲，評估包裝需求將穩健回升。營建業務部份，「炎洲旺年匯」總銷金額約8.5億元已於第四季開始交屋，「旺洲逸品」及「炎洲THE ONE」2案總銷金額約46.5億元，也預計於明年第一季至第二季間陸續開始交屋，有望讓集團整體營收回溫，獲利穩健攀升。

新洲因終端市場需求疲軟，前三季營收年減17％，但因原物料價格下滑、採購成本優化及營運費用精簡，第三季毛利率29％，創近年新高，營業利益率維持高檔9％，發揮經營管理綜效；前三季毛利率28％，較去年同期23％上升5％，加計處分內湖不動產利益，前三季EPS1.64元。

新洲指出，將積極招募業務專才，投入新市場開發，推升營運動能，依據客戶需求及市場趨勢，導入新品項及綠色環保等產品，藉由產品差異化提升價格優勢。

炎洲受制客戶進行庫存調整，前三季營收年減20％，但第三季毛利率仍持穩於高檔的18％，因尚無建案交屋貢獻獲利，前三季EPS 0.94元。

炎洲指出，未來重點開發區域為新北市塭仔圳重劃區，規劃持續斥重資購入該區土地，該區為新北市最後一塊大面積重劃區，內部貫穿桃園機場捷運線及新莊捷運線，緊鄰新莊副都心重劃區、新莊北側知識產業園區，現在透過新北市政府大規模市地重劃，後續發展潛力及增值性可期。