林口珍稀低密度純住區

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新北市指標住宅重劃區林口區，在今年預售案來到單價65萬元價碼，後況新案全面往6字頭邁進已成定局，攀升的價碼除了整體大環境的帶動外，也在於林口區居住機能完備，以及利多話題的加持。

林口區從三井outlet進駐、機捷開通後，房市迅速發展，其後包括康橋、馬禮遜、國際學區的知名度，以及家樂福賣場的便利性，還多有綠地公園的綠覆率宜居性，加上媒體園區、ASML設廠，和工一產業區的開發，如今工一甚至更名為「新北國際AI+智慧園區」，顯見產業結構升級轉型，各項利多有助於購屋自住與投資，令林口區房市備受看好。

林口區在住宅地帶的分布上，除了由捷運A9站一帶延伸至家樂福生活圈的新市鎮範圍，也有長庚醫院的周邊地帶，和林口舊市區等處，採買生活機能已顯成熟，卻反倒讓不少本相中林口重劃區離塵環境的購屋者，逐漸感到居住密集度走高趨勢，而事實上林口區在康橋、馬禮遜國際學校、夏恩國際幼稚園一帶，乃當地知名的低密度住宅開發區，其規劃上與國際學校氛圍相輔相成，萬坪生態公園的活動空間，透天別墅住宅產品聚落型態，注重純住、寧靜、低度干擾的居住品質者，在購買意願上呈現相當程度的青睞，購置方如康橋學校家長、長庚醫師、自營商業主等。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，目前康橋一帶的區域房價，透天物件平均總價帶在3000到4000多萬元，預售大樓產品均價則來到47萬元，其實比起林口區整體均價更親民好入手，且林口區皆為預售個案區多，目前林口區的預售上看6字頭建案已經浮出，不脫在於他處的住宅密度量體大，卻彰顯康橋地段在房價與舒適居住生活上的性價比，且其實與鄰近生活圈如家樂福、A9站，亦是10分鐘車程的距離，可說同享生活圈，真正達到離塵不離城的狀態。

市場口碑好評、圈粉無數的「力璞機構」，於林口此處別墅區中，推出在地少有的電梯大樓「力璞學」，與康橋國際學校僅一路之隔，有利於金字塔頂端家長培育子女邁向國際不言可喻，孩子從幼兒園開始就讀一路直升，不受限於升高中後，住在距離學校 4 公里外的學生需住校的規定。入主「力璞學」，15 年就學期間可以住家裡，不用爸媽接送，省去通勤往返的不便，出家門走路即可到校，盡顯優勢。「力璞學」現已成屋，親臨可具體了解屋況與相關資訊，若適用新版青年安心成家方案的民眾，更可及時搭上順風車，輕鬆成家。

「力璞學」規劃地上9層、地下3層，共有93戶住家，2戶店面，坪數為26-52 坪，2-4 房格局。外觀為經典英倫建築風格，輔以斜屋頂、老虎窗設計，展現英式建築的獨有魅力。利用不同線條元素，打造高貴典雅的立面質感，呈現建築界中皇室貴族的尊貴氣息。

「力璞學」在價位上合乎區域行情，以投資角度來看，正對學校獨特的地段優勢，加上為別墅區中珍稀電梯大樓，具供不應求潛力，附加的增值空間更大。康橋國際學校、馬禮遜美國學校師生約有 3 千多位，在地租屋需求穩定，成為康橋家長中長期投資的絕佳標的。