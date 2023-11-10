臺北國際廚藝挑戰賽 13國選手南港開戰

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在疫情解封後，台灣首次舉辦的大型國際廚藝競賽 - 臺北國際廚藝挑戰賽，在11月17日上午於台北南港展覽館熱烈展開。這場盛會共吸引了來自13個國家的四百多組參賽選手與國際評審參與，成為廚藝領域的一大盛事。

臺北國際廚藝挑戰賽將於11月17日到11月20日連續四天舉行，比賽涵蓋了19個精彩的競賽項目，包括靜態冷展（手指小食、主菜、前菜、午間三道菜套餐、盤飾甜點、法式小甜點）、現場熱烹（西式海鮮、無國界義大利麵、李錦記中式肉類挑戰賽、天生好米亞洲米食挑戰賽、美國馬鈴薯蔬食大師賽）、烘焙藝術類（現場蛋糕裝飾、糕點展台/藝術雕塑、主題糖霜餅乾展示、亞洲創意果膠畫盤）、藝術雕刻（動態蔬果雕刻、靜態蔬果雕刻、亞洲國家最佳蔬果雕刻團隊邀請賽）等。

這次挑戰賽不僅是台灣解封後的首次國際廚藝盛事，更是台灣廚藝領域的一大突破。除了本地選手外，來自全球13個國家共400組選手與國際評審齊聚一堂切磋廚藝，近50個餐飲相關企業也響應贊助，其中包括天生好米、香港李錦記食品有限公司、美國馬鈴薯協會、築間餐飲集團、興龍機電科技等知名海內外品牌皆鼎力支持。

主辦單位台灣國際年輕廚師協會以及台灣連鎖加盟促進協會致力於培養國內優秀廚師與國際接軌，塑造下一代專業餐飲從業人員，發掘優秀年輕學子，並傳遞社會責任與永續發展的價值觀。為響應永續及食材不浪費的理念，比賽期間選手未用到的新鮮食材將統一收集，與Oatly燕麥奶合作，製作成健康美味的餐盒。11月19日現場將義賣100個餐盒，所得金額將捐贈給敬老團體。

四日的賽事將在南港展覽館1館的2023台灣國際食品暨設備展中舉辦，並且全程在官方臉書平台進行直播，歡迎民眾透過臉書搜尋「臺北國際廚藝挑戰賽」，一同享受這場廚藝盛宴。

入場票卷資訊請洽：2023台灣國際食品暨設備展 官方網站 https://www.chanchao.com.tw/food/eventTIC.asp