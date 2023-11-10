中科攜手產官學聯合招商 吸引科技廠商進駐

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中科管理局今（10）日在所屬中興園區，針對中興園區、虎尾園區與二林園區舉辦招商說明會，包括行政院中部辦公室、國發會、中興大學、南投縣政府等相關單位，以及多家國內外潛在投資業者逾百人與會，場面熱絡，已吸引多家廠商洽談規劃進駐事宜。

中科管理局長許茂新表示，中科成立至今年正好滿20周年，截至今年10月底，已經核准237家高科技廠商（含46家外商公司）進駐，110年產值首次突破兆元、111年持續成長達到1.17兆元，累積投資金額為2.42兆元、就業人數近5.6萬人，對中台灣經濟蓬勃發展具有高度貢獻。

許茂新同時說明，中科在台灣中部共有五個子園區，非常具有地理上的優勢，適合發展科技產業聚落，本次說明會所在的中興園區，環境優美、生活機能及交通都相當的完善，主要引進以研發為主的高科技產業及資通訊、文化創意等產業。

中興大學南投校區循環經濟研究學院已在今年9月進駐中興新村，未來數位與人工智慧學院也將啟動，有助於中興園區之人才挹注並可帶動產業發展；中科管理局也持續與國發會中興新村活化專案辦公室，發展在地文化動能及特色，歡迎相關廠商進駐。

此外，位於彰化的二林園區，是目前中台灣可供最大建廠用地之園區，土地租金僅9.34元／㎡，彰化縣政府已針對二林園區之聯外交通，包含公共運輸接駁、聯外縣道拓寬等進行優化改善，且台76號快速道路延伸線工程亦持續建設中，是廠商很好的投資設廠地點。

而位於雲林的虎尾園區標準廠房，已於2022年底完工啟用，非常適合中小型企業規模廠商投資進駐，該園區具有完整的公共設施且鄰近高鐵雲林站，為發展成熟的科技園區。

中科管理局今日特別在說明會中，就園區入區相關優惠措施及申請作業等詳加說明，有助於科技與新研發廠商瞭解入區投資手續，場面熱絡，已吸引多家廠商洽談及規劃進駐事宜。

中科管理局表示，將持續建置優質投資環境，提供高效率的單一窗口行政服務，並透過園區產學合作計畫鼓勵廠商研發創新技術，提升產業競爭力，歡迎高科技廠商踴躍投資設廠中科。