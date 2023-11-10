下水了！東華35學生親手打造獨木舟 滿載夢想啟航

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由東華大學35位同學合力完成三艘手工打造「格陵蘭骨架蒙皮舟」，在副校長徐輝明、指導老師溫志榮與50位師生觀禮下，今天上午在校園內美麗的東湖畔進行下水儀式，校方規劃，未來在美麗的湖畔將有更多獨木舟遨遊，要將校園打造成一個讓學生和遊客都能感受心靈饗宴的所在。

長期致力推廣海洋與獨木舟教育、人稱大沐老師的溫志榮，這次與東華大學合作「造舟裡的生命教育」通識課程，以短短54小時密集課程，指導35位同學，完成三艘格陵蘭骨架蒙皮舟的建造，也融合藝術、自然和體驗學習，並成為東華第29屆校慶系列活動的亮點之一。

溫志榮表示，格陵蘭蒙皮舟，距今已有六千多年歷史，是人類史上最優秀的航行工具之一，奧運項目的K艇（卡雅克式艇）也來源於此；每一步驟都是手工打造，非常考驗耐心，希望學生發現自己無限的可能性，從造船過程中一步一步改進，達到完美。

接著下水儀式中的「擲瓶禮」，是西方慣例由船長妻子於船頭敲碎香檳瓶，藉以祝福航行平安順利。

副校長徐輝明、洄瀾學院長陳復、通識中心主任黃琡雅、體育中心主任楊昌斌、社會參與中心主任顧瑜君以及吳柏熹、王汶松老師等出席共襄盛舉，徐輝明與多位老師「下水」與造舟班同學一同合照，划著3艘手造舟暢遊湖面，享受校園水天一色的秋末美景。

管理科學財金班大四學生蔡雨倫表示，造舟課程密集7天，每天早上8時做到下午5時，一艘12個人製作，造舟必須對每根木條（骨架）位置、每段接點關係都要掌握，完成後，還會製作一個小吊飾並懸掛在船身內，這是傳統、代表賦予船靈魂生命力，他說，划自己做的船，很有成就感。

東華大學湖畔優美，是遊客到訪取景的好去處。校方表示，東華大學1994年建校，建築師查爾斯．摩爾（Charles Moore）規劃校園的理念，便包括「使水的流動成為大學的關鍵景色」，校方構想未來讓師生創造更多獨木舟遨遊，將湖畔打造成一個讓學生和遊客都能感受心靈饗宴的所在。