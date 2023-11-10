《電零組》騰輝-KY前3季每股盈餘4.81元 前10月營收年減16%

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【時報記者張漢綺台北報導】銅箔基板廠騰輝-KY(6672)前3季每股盈餘為4.81元，公司自結10月合併營收3.7億元，月減4%，累計前10月合併營收40億元，年減16%。

騰輝-KY第3季合併營收12.3億元，受惠於優化推展高毛利產品組合策略奏效，軍工、航天、綠能應用及多項少量多樣高毛利特殊材料訂單穩定成長貢獻，單季毛利率較上季增長2個百分點，已連兩季來到33%，單季稅後純益1.2億元，單季每股盈餘1.66元，累計前3季合併營收36.4億元，年減17%，主要受全球景氣趨緩及中國復甦未明影響等因素交織下，消費不振及供過於求現象仍見持續，傳統基板產品競爭對手持續殺價未見改善，為了保持獲利優先，此部分產品公司不積極搶單，因此接單狀況降溫，營收受到影響，每股盈餘為4.81元。

騰輝-KY表示，公司耕耘車用領域多年，除持續擴展在散熱金屬基板上的領先地位，提高車頭燈市場滲透率外，非照明類散熱應用、超高頻雷達應用等認證專案均積極拓展外，也仍持續在其他技術及應用上推進，近期在特殊材料開發上迭有斬獲，諸如特殊薄膜電容絕緣，鋰電池過載保護，低軌道衛星高頻基板，5G/6G應用之半導體測試材料，部分材料並且取得了某台廠先進封裝製程材料認可即將量產、AI服務器相關大電流電源供應器散熱開發上亦有斬獲。

再者，騰輝-KY與多家被動元件大廠合作開發新型材料取得進展，加之軍工、航天應用產品陸續取得全球大型公司新型號應用，持續開發出軍工應用/半導體測試客戶，並且在高速應用的周邊產品上開發出新的訂單，有利於長期產品多元化的布局，並增加自身全球布局的完善性，有助於特殊材料在未來取得更多成長機會。

受大環境挑戰不斷，俄烏戰爭未結束、以巴衝擊埋新地雷及美國汽車工人罷工所給的衝擊，造成傳統產品應用的歐美汽車產業訂單能見度仍不明，加上顯示器客戶持續去化庫存，騰輝-KY自結10月合併營收3.7億元，月減4%，累計前10月合併營收40億元，年減16%。

騰輝-K表示，公司持續加強產品研發，陸續推出例如多種不同特性(散熱/高速/超強結合力)的純膠片、更完善的鐵氟龍體系產品(DK3.0-10.0)、專攻軍工航天應用的低損耗不流膠黏合片、高頻且具高散熱功能的金屬基板，陸續在高頻通信雷達，高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星及電動車三電等市場應用，得到多項認可後的訂單並在歐美等區域取得終端OEM大廠認證，專注於少量多樣、特殊材料的獨特發展模式及布局全球策略，與同業形成市場區隔，維持營運穩定成長。