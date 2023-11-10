91APP 10月合併營收1.15億元 雙11首波D2C業績報喜

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台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司91APP(91APP＊-KY，6741)公布10月單月合併營收1.15億元，年增6.75％，累計今年1~10月合併營收逾10.87億元，較去年同期成長10.63％，營運動能穩健向上。

10月營運動能受惠品牌百貨周年慶、雙11暖身活動起跑，線上與線下節慶大檔接力，在OMO帶動下熱絡買氣不斷拉升。11月進入雙11活動主檔，首波開打氣勢如虹，D2C電商模式與OMO持續奏效，在91APP助攻下，多家實體零售品牌D2C電商單日業績突破千萬，整體品牌D2C電商交易總額(GMV)較上月大增102％，電商代營運交易總額月增跳升247％，表現亮眼。

根據《91APP零售研究》顯示，會員回購在雙11總體業績中佔達7成之高，提升會員貢獻度為驅動業績成長的關鍵要素。為促進熟客回購，品牌無不運用第一方數據活化會員，如針對購物車未結者發券促購、提供潛水客明星商品特殊優惠、針對熟客推熱門組合高紅利回饋等。而零售AI在其中扮演關鍵角色，更是各大品牌節慶操作的一大助力。品牌可透過91APP所提供的零售AI模型，精準分類與圈選關鍵人群，再藉AI生成文案，輔助品牌第一線人員，達成分眾精準溝通；搭配消費者互動贈全站優惠券、滿件贈禮等機制，多重優惠提升購物誘因與客單價，吸引會員每日回訪，划算購物更快速引爆雙11買氣。

除了助攻雙11買氣，91APP「電子商務解決方案」與「數位行銷解決方案」更協助解決實體零售欲快速數位轉型面臨的諸多挑戰。透過電子商務解決方案，可快速建立品牌全通路經營的強大商務引擎，打通實體與電商消費場景，加速人、貨、場虛實融合與全通路業績成長動能；數位行銷解決方案則為品牌開拓專屬數據中台，結合第一方與第三方數據，掌握會員消費輪廓，提升會員貢獻度的同時，亦為虛實通路引流，帶動新業績成長。